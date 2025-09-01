Avanza la construcción de la terminal petrolera del VMOS en Punta Colorada

La terminal de exportación del VMOS ya tiene un 10% de avance. "Consolida al Río Negro exportador de petróleo”, dijo el ministro de Obras Públicas.

Autoridades del Gobierno de Río Negro supervisaron el avance de obra de la Terminal de Exportación de Punta Colorada , la cual presenta un 10% de ejecución y se proyecta como la infraestructura portuaria más grande del país. Este megaproyecto, parte del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) , permitirá la exportación de crudo desde la Costa Atlántica rionegrina, marcando un hito en el desarrollo energético nacional.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , destacó la importancia estratégica de la obra: “Es una gran satisfacción ver el trabajo que están llevando adelante las empresas del VMOS para que Río Negro se transforme de una vez por todas en una provincia exportadora ”, expresó. Además, añadió que “es una alegría para todo el Gobierno Provincial poder visitar estas instalaciones y ver el avance que están teniendo, un avance que consolida al nuevo Río Negro exportador de petróleo”.

La intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández , subrayó el impacto local del proyecto. “ Es emocionante y ver el desarrollo de todo esto es difícil de dimensionar . Sabemos que va a ser el epicentro de todo el almacenamiento del petróleo de Vaca Muerta que luego va a salir exportado por nuestro Golfo”, señaló.

Fernández añadió que la obra materializa un anhelado desarrollo para su comunidad: “Es pensar en Río Negro con un potencial energético y en un desarrollo de Sierra Grande muy soñado que hoy es una realidad”.

Las instalaciones de primer nivel contarán con tanques de almacenamiento de crudo de 120.000 m³ cada uno. Según el equipo de ingenieros a cargo, en esta etapa se construirán cinco tanques de 80 metros de diámetro y cerca de 30 metros de altura, con un sexto tanque en proceso de aprobación, lo que permitirá manejar un caudal de hasta 550.000 barriles de petróleo por día a partir de finales de 2026.

Con una clara visión de futuro, esta infraestructura estratégica ubica a Río Negro en una posición central para el desarrollo energético del país, fortaleciendo la economía provincial y generando oportunidades de empleo y crecimiento en la región.

El control de seguridad en la obra del VMOS

Además de la supervisión del Gobierno, la obra del VMOS tiene control de un Comité Mixto de Seguridad e Higiene. Como primera acción, se aprobó el reglamento interno y se definieron las bases para su organización y funcionamiento.

El encuentro marcó el inicio formal de las actividades del comité, que se conformó gracias al trabajo de la secretaría de Trabajo de Río Negro, en conjunto con el consorcio de empresas VMOS-YPF, la contratista principal UTE Techint-Sacde y los gremios de la construcción UOCRA y UECARA.

El comité fue creado por resolución de la secretaria de Trabajo, María Martha Aviléz, con el objetivo de monitorear y supervisar las condiciones laborales en uno de los proyectos productivos más estratégicos del país.

Está integrado por representantes de UOCRA y UECARA, la contratista principal UTE Techint-Sacde, las empresas del consorcio VMOS-YPF y funcionarios del organismo laboral provincial. En representación de la secretaría de Trabajo participaron el subsecretario de Fiscalización, Sumarios y Multas, Sergio Ortiz; el director de Seguridad e Higiene, Juan Sellan; y el delegado Zonal de Trabajo, Diego Ragazzi.

En septiembre llega un cargamento de acero para avanzar en la construcción de la terminal portuaria del proyecto VMOS.

Durante la reunión, los representantes sindicales y las empresas solicitaron formalmente la incorporación al comité del resto de las contratistas principales que participan en el proyecto VMOS, con el objetivo de ampliar la representatividad y fortalecer el alcance del trabajo conjunto en materia de seguridad e higiene.

Con la aprobación inicial del reglamento, la misión del comité será diseñar y supervisar políticas que garanticen condiciones laborales seguras, asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y promover la formación continua en prevención de riesgos.

Asimismo, se acordó establecer un cronograma de reuniones periódicas para dar seguimiento a la aplicación del reglamento y evaluar su adecuación a las necesidades del proyecto del VMOS. Estas instancias permitirán ajustar y reforzar las acciones preventivas en función del avance de la obra.