Río Negro licitará obras viales estratégicas con más de $5.300 millones del Bono VMOS

En plena crisis por la obra pública, la provincia anunció licitaciones para llevar asfalto a rutas de Río Negro que vincularán al sector productivo. Enterate por dónde.

El Gobierno de Río Negro anunció la inminente licitación de tres obras viales estratégicas que reforzarán la conectividad productiva, industrial y portuaria de la provincia . Se trata del mejoramiento de la Ruta Provincial 9, que vincula la Ruta Nacional 3 con el puerto de Punta Colorada; la repavimentación de la Ruta Provincial 69, acceso principal a Vaca Muerta; y la pavimentación del acceso a la localidad de San Javier.

Las intervenciones serán financiadas con recursos del Bono VMOS (Vaca Muerta Oil Sur), un fondo creado a partir del acuerdo alcanzado por el gobernador Alberto Weretilneck con las empresas petroleras que operan el oleoducto que conecta la cuenca neuquina con el puerto de Punta Colorada.

Los t res proyectos ya cuentan con la ingeniería finalizada por Vialidad Rionegrina y, en el caso del acceso asfaltado a San Javier, con fecha próxima de llamado a licitación . El ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren , y el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün , mantuvieron una mesa de trabajo para definir los últimos detalles antes de la apertura de sobres.

Echarren destacó que “el Estado provincial realizará una inversión muy fuerte con recursos del Bono VMOS; las obras viales son parte de este plan de inversiones en materia de obra pública 2023-2027”. Las licitaciones, ejecución y supervisión estarán a cargo del Ente Vial provincial.

asfalto y obras rio negro vmos El acceso a la localidad de San Javier, es la puerta de ingreso a Vaca Muerta desde Río Negro. Gentileza

Detalles de cada obra

En la Ruta Provincial 69, considerada la “puerta de ingreso” a Vaca Muerta desde Río Negro, se ejecutará una repavimentación con refuerzos de hormigón para soportar el intenso tránsito pesado que circula por la zona. El proyecto tiene un plazo estimado de cinco meses y una inversión oficial de $3.300 millones.

El segundo frente será la pavimentación del acceso a San Javier, localidad productiva ubicada a pocos kilómetros de Viedma. La obra cubrirá algo más de 2 kilómetros, con un plazo de ejecución de nueve meses y un presupuesto oficial de $2.024.695.430. El pliego ya fue finalizado y se encuentra listo para licitarse.

La tercera obra apunta al mejoramiento integral de la Ruta Provincial 9, desde su empalme con la Ruta Nacional 3 hasta el puerto de Punta Colorada. Actualmente de ripio, el trazado tiene una extensión de unos 20 kilómetros. El proyecto será licitado próximamente y cuenta con un presupuesto oficial de 1.558.000 dólares.

asfalto y obras rio negro vmos (2) La ruta provincial 9 que empalma con ruta nacional 3, será pavimentada. Gentileza

Impacto estratégico

Para el presidente de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün, estas intervenciones forman parte de un plan que prioriza la infraestructura productiva y logística: “En la Ruta 69, por su importancia estratégica para la industria hidrocarburífera, la obra de refuerzo estructural es fundamental. En el caso de San Javier, se trata de un acceso vital para una zona de alta producción agrícola y pesquera. Y el mejoramiento de la Ruta 9 permitirá optimizar el vínculo con uno de los puertos más importantes para la exportación”.

El paquete de licitaciones representa una inversión conjunta que supera los $5.300 millones más el presupuesto en dólares, financiados íntegramente con el Bono VMOS. Estas obras se suman a otras intervenciones viales en ejecución, en el marco del Plan de Obras Viales 2023-2027 que impulsa la Provincia.