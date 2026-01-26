Alertan por una fuerte caída de ventas en pymes de Río Negro: "Es un momento más que complicado"

Desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro mostraron su preocupación por un fuerte retroceso en el consumo.

El comienzo del año no muestra un aumento en l os números de las pymes según plantearon desde la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. El organismo que nuclea a las pymes de la provincia e integra la CAME mostró su preocupación ante el contexto actual y aseguró que hay una " caída terrible de ventas ".

El presidente del organismo, Walter Sequeira aseguró que "tenemos una caída terrible de ventas, estamos en un 30% ". Esta situación fue reflejada luego de una encuesta que se realizó en el sector y muestra la difícil situación que atraviesan.

Sequeira señaló que el clima actual es “complicado”. Apuntó contra la desconexión entre las políticas macroeconómicas del gobierno nacional y las realidades microeconómicas de las empresas locales.

El turismo: uno de los rubros más golpeados en Río Negro

Con respecto a la situación en la provincia, Sequeira explicó en ADN Río Negro cómo surgieron los datos actuales: "Con la federación hicimos una encuesta para conocer cómo están las pymes y qué expectativas tienen para 2026”

“Este es un momento complicado, siempre lo decimos. El gobierno nacional habla de la macro, pero no de la micro. Ellos dicen que las mejoras van a llegar, pero llevamos dos años y todavía la micro sigue igual”, planteó el dirigente.

En ese sentido, planteó su preocupación sobre los rubros más golpeados: “Tenemos una caída terrible de ventas, estamos en un 30 por ciento. En una actividad como el turismo, los empleados, en vez de salir de vacaciones, piensan en cuidar su trabajo. A nivel nacional, muchas pymes han cerrado sus puertas. Además, con el tema de la importación, es un momento más que complicado, es un momento duro”.

Además, Sequeira planteó que “actualmente muchas PYMES son de carácter familiar, y aquellas que solían emplear a 100 o 200 personas son las más afectadas. Hoy el gobierno habla de que no hay inflación, que la bajó del 300 por ciento, pero cuando mirás los servicios, van aumentando. El combustible aumenta casi todos los días. Esa es la realidad”.

Sobre el turismo, el dirigente aseguró que "años atrás había 3 millones de argentinos haciendo turismo interno, y eso bajó a 1.600.000. Lo sufrimos en la costa atlántica rionegrina y en toda Argentina. No tiene que ver solo con que sea caro, los sueldos hace dos años que están iguales y muchas cosas han ido aumentando. Lamentablemente, estamos en un momento más que complicado”.

En este contexto, opinó que “las vacaciones que solían ser de 15 días ahora se limitan a un promedio de 4 días, y los viajes se concentran en turismo de cercanía”.

Con respecto a Las Grutas, uno de los principales destinos turísticos de Río Negro, Sequeira describió que “hoy en día se puede conseguir un departamento para cuatro personas por 60 mil pesos”. Este valor muestra la difícil realidad en la que el costo de una carpa asciende a 75 mil pesos, superando claramente el valor del alojamiento.