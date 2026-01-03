Un taxista fue interceptado por manejar tomando alcohol en la Ruta 22

El conductor del vehículo fue visto por un transeúnte mientras tomaba de la botella en Allen. Estaba acompañado por su pareja y un niño menor de edad.

El taxista fue interceptado en la rotonda de la Estación de Servicio del ingreso a Fernández Oro.

El primer día del año comenzó con múltiples situaciones como conflictos familiares, peleas, accidentes de tránsito pero los controles de alcoholemia lideraron las intervenciones de la Policía de Río Negro . Un reflejo de ello fue la detención de un taxista que conducía bajo los efectos del alcohol en Allen.

La alarmante situación tuvo lugar durante la tarde del jueves 1 de enero , cuando el personal del Cuerpo de Seguridad de Allen fue alertado por un transeúnte que informó haber visto al taxista consumiendo alcohol mientras circulaba por la Ruta Nacional 22.

Este aviso motivó la activación del procedimiento policial y los agentes comenzaron a seguir al conductor del taxi. El hombre al percatarse de la presencia policial , intentó ingresar al ejido urbano de Fernández Oro a través de la rotonda de la Estación de Servicio por la calle Hipólito Irigoyen.

madrugada controles alcoholemia cipo (1) Los controles de alcoholemia estuvieron en diferentes puntos de la ciudad de Cipolletti.

Finalmente, los agentes interceptaron al taxista antes de ingresar a la localidad. Lo más llamativo de la situación es que se encontraba acompañado por su pareja y un niño, que en un primer momento se pensó que se trataba de una pasajera con un menor de edad.

El personal policial realizó el test de alcoholemia y arrojó un resultado positivo. Esto derivó en la retención preventiva del vehículo y de la licencia de conducir, conforme a la normativa vigente.

Cipolletti bajó los casos en Año Nuevo, aunque los neuquinos lideraron las alcoholemias

Los controles vehiculares y de alcoholemia desplegados durante el cierre de 2025 y las primeras horas de 2026 dejaron un balance positivo en Cipolletti, con menos casos graves que en Navidad, aunque con un patrón que volvió a repetirse: los conductores oriundos de Neuquén encabezaron las alcoholemias detectadas. A ese escenario se sumó, además, un caso sensible en Allen, donde un taxista fue interceptado mientras circulaba bajo los efectos del alcohol por la Ruta Nacional 22.

Alcoholemias positivas en VLA y Las Grutas

El operativo en Cipolletti estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, que reforzó los controles en los principales accesos a la ciudad, especialmente en los puentes carreteros y sobre las rutas Nacional 22, Provincial 65 y Ruta 151.

Las tareas se desarrollaron entre el 30 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, en el marco del aumento del tránsito por las celebraciones de Año Nuevo y el inicio del período estival.

Los números de Año Nuevo en Cipolletti

Según el parte oficial, durante ese período se identificaron 420 conductores, a quienes se les practicó el test con alómetro. Como resultado, se labraron 20 actas de infracción policial, se incautó una cédula de identificación automotor no vigente, se retuvo una licencia vencida y se concretaron cuatro retenciones preventivas de vehículos por alcoholemia positiva. No se registraron secuestros de rodados.

control cipolletti Uno de los vehículos secuestrados por alcoholemia positiva fue un Chevrolet Meriva color gris perla, que fue inmediatamente retirado con la grúa municipal para ser colocado en el depósito.

La alcoholemia más alta del operativo se detectó el 1 de enero a las 8:21, en la Ruta Nacional 22, sobre el Tercer Puente. Allí, un joven de 27 años, oriundo de Neuquén, que conducía un Fiat Palio, arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre.

La alcoholemia más baja registrada fue de 0,41 g/l, detectada a las 2:51 sobre la RN 22 a la altura del kilómetro 1216,5, en una Ford Transit conducida por un hombre de 22 años, también domiciliado en Neuquén.

Mejor balance que en Navidad

Al comparar estos números con los controles realizados durante la madrugada del 25 de diciembre, Año Nuevo mostró mejores resultados. En Navidad se identificaron 335 conductores, se labraron 14 actas de infracción, se retuvo una licencia vencida y se confeccionaron dos actas de contravención por habilitación vencida para el transporte de alimentos, en un trabajo conjunto con el área de Abasto Municipal.

Además, durante Navidad se realizaron ocho retenciones preventivas de vehículos por alcoholemia positiva, el doble de las registradas en Año Nuevo. Los valores también fueron más elevados: la alcoholemia más alta fue de 1,61 g/l, registrada el 25 de diciembre a las 9:27 sobre la RN 22, en un Chevrolet Onix conducido por una joven de 21 años, oriunda de Neuquén. La alcoholemia más baja informada fue de 0,30 g/l, detectada a las 7:44, en una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 27 años, igualmente neuquino.