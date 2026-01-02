Cipolletti bajó los casos en Año Nuevo, aunque los neuquinos lideraron las alcoholemias

Año Nuevo dejó menos alcoholemias en Cipolletti que en Navidad, pero los conductores neuquinos lideraron los registros y un taxista dio positivo en Allen.

Los controles de Año Nuevo, dejaron como saldo cuatro conductores positivos de alcoholemia en los ingresos de Cipolletti.

Los controles vehiculares y de alcoholemia desplegados durante el cierre de 2025 y las primeras horas de 2026 dejaron un balance positivo en Cipolletti , con menos casos graves que en Navidad , aunque con un patrón que volvió a repetirse: los conductores oriundos de Neuquén encabezaron las alcoholemias detectadas . A ese escenario se sumó, además, un caso sensible en Allen , donde un taxista fue interceptado mientras circulaba bajo los efectos del alcohol por la Ruta Nacional 22.

El operativo en Cipolletti estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de la Policía de Río Negro, que reforzó los controles en los principales accesos a la ciudad, especialmente en los puentes carreteros y sobre las rutas Nacional 22, Provincial 65 y Ruta 151.

Las tareas se desarrollaron entre el 30 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, en el marco del aumento del tránsito por las celebraciones de Año Nuevo y el inicio del período estival.

control transito puente carretero La Policía de Río Negro desplegó un amplio operativo de control, fiscalizando a 420 conductores. Gentileza

Los números de Año Nuevo en Cipolletti

Según el parte oficial, durante ese período se identificaron 420 conductores, a quienes se les practicó el test con alómetro. Como resultado, se labraron 20 actas de infracción policial, se incautó una cédula de identificación automotor no vigente, se retuvo una licencia vencida y se concretaron cuatro retenciones preventivas de vehículos por alcoholemia positiva. No se registraron secuestros de rodados.

La alcoholemia más alta del operativo se detectó el 1 de enero a las 8:21, en la Ruta Nacional 22, sobre el Tercer Puente. Allí, un joven de 27 años, oriundo de Neuquén, que conducía un Fiat Palio, arrojó 0,63 gramos de alcohol por litro de sangre.

La alcoholemia más baja registrada fue de 0,41 g/l, detectada a las 2:51 sobre la RN 22 a la altura del kilómetro 1216,5, en una Ford Transit conducida por un hombre de 22 años, también domiciliado en Neuquén.

Mejor balance que en Navidad

Al comparar estos números con los controles realizados durante la madrugada del 25 de diciembre, Año Nuevo mostró mejores resultados. En Navidad se identificaron 335 conductores, se labraron 14 actas de infracción, se retuvo una licencia vencida y se confeccionaron dos actas de contravención por habilitación vencida para el transporte de alimentos, en un trabajo conjunto con el área de Abasto Municipal.

Además, durante Navidad se realizaron ocho retenciones preventivas de vehículos por alcoholemia positiva, el doble de las registradas en Año Nuevo. Los valores también fueron más elevados: la alcoholemia más alta fue de 1,61 g/l, registrada el 25 de diciembre a las 9:27 sobre la RN 22, en un Chevrolet Onix conducido por una joven de 21 años, oriunda de Neuquén. La alcoholemia más baja informada fue de 0,30 g/l, detectada a las 7:44, en una Volkswagen Amarok conducida por un hombre de 27 años, igualmente neuquino.

secuestro policia allen taxista alcoholizado En Allen, un taxista conducía alcoholizado con pasajeros a bordo. Gentileza

Caso positivo en Allen: un taxista alcoholizado

A los resultados de Cipolletti se sumó un episodio ocurrido en Allen, que encendió una señal de alerta adicional. El jueves, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Allen fue advertido por un transeúnte que observó a un taxista consumiendo alcohol mientras circulaba por la Ruta Nacional 22.

Al notar la presencia policial, el conductor intentó ingresar al ejido urbano a través de una estación de servicio, pero fue interceptado a los pocos metros. En el vehículo viajaban su pareja y un niño. El test de alcoholemia arrojó resultado positivo, por lo que se dispuso la retención preventiva del rodado y de la licencia de conducir, conforme a la normativa vigente.

Alcoholemias positivas en VLA y Las Grutas

El contexto nacional

Los datos locales se enmarcan en los resultados informados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a nivel país. Durante la madrugada de Año Nuevo, el organismo fiscalizó 5.557 vehículos en distintos puntos del territorio argentino y detectó 96 alcoholemias positivas, además de 129 actas de infracción y 83 retenciones de licencias, en operativos desplegados en 39 puntos estratégicos.

Río Negro volvió a quedar expuesto. En Las Grutas se registró un conductor con 1,29 gramos de alcohol por litro de sangre, un valor que supera los límites establecidos de Alcohol Cero. El ranking general fue encabezado por Zárate, con 2,23 g/l, seguido por Olivera (Buenos Aires) con 1,67 g/l, Gualeguaychú con 1,61 g/l y Villa La Angostura con 1,52 g/l.

La reiteración de localidades rionegrinas dentro de los valores más altos del país no pasó inadvertida para las autoridades viales, que volvieron a remarcar que el alcohol al volante sigue siendo uno de los principales factores de riesgo en la siniestralidad vial, especialmente en fechas festivas.