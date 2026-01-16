Doble despliegue policial en Cipolletti: dos motocicletas fueron secuestradas

La BMA realizó dos operativos en Cipolletti y secuestró motocicletas por faltas graves. Uno de los conductores era menor de edad. ¿Dónde ocurrió?

Dos operativos preventivos realizados durante la tarde del jueves en distintos puntos de Cipolletti tuvieron como protagonistas a motocicletas que terminaron secuestradas por diversas irregularidades. En ambos casos, los procedimientos estuvieron a cargo de fuerzas policiales que realizaban tareas de control y prevención en la vía pública, en el marco de acciones orientadas a reforzar la seguridad vial y prevenir delitos asociados a rodados.

Uno de los hechos involucró a personal de la Brigada Motorizada de Apoyo ( BMA ), que alrededor de las 18 intervino en la intersección de las calles Chimpay y Río Negro . Allí, los efectivos observaron una motocicleta que circulaba sin dominio visible , una infracción que motivó la inmediata interceptación del vehículo para su identificación.

Al identificar al conductor, los uniformados constataron que se trataba de un adolescente de 17 años , domiciliado en las inmediaciones del lugar. Durante la inspección del rodado, el personal policial advirtió una situación de mayor gravedad: el número de motor se encontraba presuntamente adulterado , con la numeración ilegible, lo que impidió su correcta identificación.

La motocicleta era conducida por un adolescente de 17 años, sin patente visible y con dominio adulterado.

Ante esta irregularidad, se dio intervención a la madre del menor, quien se hizo presente en el lugar. Con su conocimiento, se dispuso el traslado del joven y de la motocicleta a la Unidad 45°, donde se continuaron con las diligencias correspondientes para determinar el origen del rodado y el encuadre legal del hecho. La presunta adulteración de numeración constituye una infracción grave y puede estar asociada a delitos vinculados al robo o la comercialización ilegal de vehículos.

moto secuestrada BMA cipo Otro rodado fue demorado por circular con escape adulterado, una infracción que constituye secuestro en Cipolletti. Gentileza

Segundo procedimiento y control de tránsito

En paralelo, otro procedimiento preventivo se desarrolló en la zona de los barrios Arévalo y Pichi Nahuel, también durante la tarde del jueves. En este caso, el operativo fue llevado adelante por personal policial que realizaba recorridas de prevención cuando detectó una motocicleta circulando por calle Salta que presentaba una posible infracción.

El rodado fue interceptado para su identificación en la intersección de Mariano Moreno y Capdevila. Tras identificar al conductor y revisar el vehículo, los efectivos constataron que el sistema de escape se encontraba adulterado, con modificaciones no reglamentarias que incumplen la normativa vigente en materia de tránsito y seguridad vial.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del área de Tránsito Municipal, cuyos agentes procedieron al secuestro preventivo de la motocicleta. Además, se labró el acta correspondiente por presentar modificaciones no permitidas, quedando el rodado a disposición de las autoridades hasta tanto se regularice su situación.

secuestros BMA Allen En Allen, la BMA también realizó operativos de prevención. Gentileza

En Allen, también la BMA identificó motos

En sintonía con los procedimientos realizados en Cipolletti, durante las últimas horas también se llevaron adelante controles similares en la ciudad de Allen, con resultados positivos en materia de prevención y seguridad vial. Allí, la Unidad Regional Segunda, en conjunto con el Departamento de Tránsito Municipal, desplegó un operativo nocturno de control vehicular en distintos puntos estratégicos de la localidad.

El objetivo principal de la acción fue reforzar la seguridad vial y prevenir infracciones, con especial foco en la conducción bajo los efectos del alcohol. Durante el operativo se procedió a la verificación de la documentación obligatoria de los conductores y a la realización de pruebas de alcoholemia, lo que permitió detectar diversas irregularidades.

Como resultado de los controles, se registraron varias infracciones que derivaron en el secuestro de motocicletas y en la aplicación de sanciones a los conductores que no cumplían con la normativa vigente.