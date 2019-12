Desde el área de Zoonosis y Vectores de la Municipalidad se informó que el hombre no quiere entregar al perro, de modo que si no es posible su cooperación, habrá que esperar que la Justicia libre una orden de allanamiento. De otra manera, no pueden ingresar a la vivienda para sacar al perro y castrarlo, entre otras posibles medidas para que no vuelva a morder a quienes pasen frente a su casa.

El violento ataque denunciado el miércoles ocurrió en la calle Colombia al 1600, cuando Candela, de 20 años, se dirigía a la casa de su novio en bicicleta. Al llegar, el perro se le abalanzó y la mordió dos veces en una pierna.

Por fortuna, hubo testigos del hecho y el personal de Zoonosis aseguró a LM Cipolletti que hay vecinos dispuestos a dar su testimonio en favor de las víctimas. "Se trabaja en el caso desde el día del hecho", se indicó.

También interviene la fiscalía, en base a la denuncia policial que radicaron la joven y su novio en la Comisaría 24. Como primera medida, fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron que los funcionarios judiciales pidieron el preventivo para citar a las víctimas y entrevistarlas, y certificar las lesiones de la chica con el Cuerpo Médico Forense.

La joven fue asistida rápidamente, por lo que el perro no llegó a provocarle cortes profundos, aunque igualmente tuvo que ser trasladada al hospital para recibir curaciones.

--> A la Justicia por amenazas

Luego del ataque del perro a la ciclista, fue su dueño quien provocó un incidente violento. Cuando el animal la mordió, la joven gritó pidiendo ayuda y varios vecinos salieron a ver qué pasaba, incluido su novio. El joven fue a auxiliarla y discutió con el dueño del perro, quien lo amenazó con un cuchillo. El incidente, del que habría testigos, también fue denunciado y derivó en una investigación de la fiscalía, que citará a las partes a declarar en Tribunales.