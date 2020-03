Pichetto contra el peronismo: "Son brutos, ignorantes y mediocres"

“Este partido está conducido por fanáticos que no tuvieron propuestas para la sociedad. El candidato no habló de nada durante la campaña, su único eje fue la agresión. No me preocupa lo más mínimo este tema. Las estructuras partidarias están alejadas de la realidad de la gente. Esto es un tema insignificante para la sociedad”, indicó Pichetto en diálogo con AM740 radio La Carretera.