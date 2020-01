Aguiar-Pichetto, la nueva guerra en Río Negro

“La bolsonarización de sus declaraciones ya rozan la decadencia. Imbecilidad no es derogar decretos racistas y xenófobos de la gestión macrista que tanto daño nos hizo como país, imbecilidad es sostener un discurso que atrasa”, dijo Aguiar y agregó: “Durante el gobierno de Mauricio Macri existió un rebrote de racismo, xenofobia y discriminación. El derecho a la humanidad independientemente de la nacionalidad que debe ser respetado”.

“Alguien debería avisarle al ex senador y ex candidato a vicepresidente, que el odio y xenofobia no tienen el efecto que él quisiera. Parece que con el mensaje de las urnas no le fue suficiente”, señaló.

Pichetto ya fue denunciado por las autoridades del INADI, en relación a nuevas declaraciones discriminatorias contra pobres y extranjeros.

Aguiar, durante su encuentro con representantes de la Red Nacional de Líderes Migrantes, avanzó en generar un convenio para elaborar un protocolo que permita una correcta aplicación de la Ley de Migraciones.

