Pallero, la rugbier de Marabunta que apuesta a su sueño

El 2020 lo inició con un plan de entrenamientos de doble turno, enfocada en la concentración que comenzará este lunes en el club Hindú de Buenos Aires. Al mediodía al gimnasio y por la tarde al club, y cuando el plantel superior masculino de Marabunta comenzó la pretemporada, se sumó a las prácticas.

"Me sumé re bien, me imagino que es la primera vez que una chica entrena con ellos y debe ser un poco extraño en el momento del contacto, pero la verdad me sentí re cómoda. En algunos ejercicios demasiado bruscos no me metía, menos teniendo una concentración tan cerca, porque no puedo arriesgarme", contó Micaela.

Desde hace un tiempo, la joven valletana se dedica a tiempo completo al rugbier. "Te ocupa todo el día, ir al gimnasio, ir al club, alimentarte bien, ir al nutricionista, cuando te duele algo, ir a kinesio. No es fácil para cualquiera, porque al ser un deporte amateur, sale todo de tu bolsillo. De todas formas, yo no lo veo como un sacrificio, porque lo elegí", sostuvo. Sin embargo, todo vale la pena: "Nunca encontré gente tan cálida como en el rugby. Eso fue lo que más me gustó", destacó.