El Senado convirtió en ley el proyecto de financiamiento universitario

Con 57 votos a favor, 10 en contra y 1 abstención, el Senado de la Nación aprobó y convirtió en ley el proyecto de Financiamiento Universitario que consiguió la media sanción de Diputados hace un mes. La iniciativa prevé incrementar las partidas para el funcionamiento de las Universidades Nacionales y la mejora de los salarios de docentes y no docentes.

Según el sitio web parlamentario.com, el bloque Cambio Federal expresó disidencias en algunos puntos del texto y propuso la votación en particular de los 9 artículos del proyecto en revisión. Sin embargo, a la postre, todos los artículos fueron ratificados con dos tercios de los votos.

El conjunto de la oposición impulsó en el Senado la iniciativa, que cuenta así con un amplísimo respaldo político. No obstante, el gobierno nacional ya advirtió que se aplicará el veto presidencial a cualquier norma votada en el Congreso que pueda alterar el equilibrio fiscal y no especifique de dónde se obtendrán los recursos para su aplicación.

image.png Las Universidades Nacionales necesitan contar con un mayor presupuesto para recuperar los alicaídos salarios de docentes y no docentes y para asegurar el funcionamiento hasta fin de año. El Senado les aprobó una ampliación del financiamiento estatal.

Con el respaldo de diputados opositores que hace un mes habían acompañado el proyecto para los jubilados, el oficialismo nacional consiguió el miércoles, en la Cámara Baja, los votos suficientes para convalidar el veto de esa propuesta. Los diputados que cambiaron su voto inicial protagonizaron una pirueta política que quedará en los anales de la historia parlamentaria probablemente como el mote de "panquecazo".

En la nueva ley del Congreso de la Nación, se destaca que "el Poder Ejecutivo deberá actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las Universidades Nacionales".

Además, se le requiere al Ejecutivo nacional "recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario nacional a partir del 1 de diciembre de 2023 y hasta el mes de sanción de la ley por la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante dicho período”.

Se consigna que “desde el mes siguiente a la sanción de la ley y hasta el 31 de diciembre del año 2024 deberá actualizar los salarios de forma mensual y conforme a la inflación” que marque el INDEC y se procura "la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles".

La supervivencia de las Universidades

El senador bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro presentó el dictamen para incrementar los recursos de las Universidades y sostuvo que en la actualidad "nos encontramos discutiendo la supervivencia del sistema universitario y pensábamos que era un acuerdo de la democracia”.

"“Hoy tenemos más de dos millones de estudiantes universitarios y estamos ante un gobierno que ataca los principios fundamentales de la educación”, enfatizó el integrante de Unión por la Patria, quien recordó que "nuestro sistema tiene 57 universidades nacionales y estamos hablando del salario de 120.000 docentes y no docentes".

Sostuvo que las Universidades Nacionales "están funcionando con la mitad" del presupuesto que debieran tener, precisando que "el presupuesto actual es 0,34% del PBI cuando siempre fue el 0,7. El 80% de los docentes están por debajo de la pobreza y estamos en una pérdida del poder adquisitivo del 33%".

Tras haber criticado la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), cuestionó que se hayan frenado "todas las obras del sistema universitario”, hizo otro tanto por los magros 20.000 pesos que se abonan a los estudios por las Becas Progresar y llamó al gobierno a prestar atención de la realidad y de las movilizaciones concretadas por los estudiantes junto a los demás sectores de la comunidad universitaria.

La mejora del financiamiento universitario significaría apenas un 0,14 por ciento del PBI, destacó de Pedro, quien fustigó el "desastre" que ha provocado el presidente Javier Milei con su política de recorte de recursos para las casas de altos estudios.

Enorme esfuerzo de la población

El senador radical Martín Lousteau sostuvo, a su turno, que el actual gobierno "recibió un desastre y está claro que se debía ordenar todo eso, pero lo hace sobre un enorme esfuerzo de la población”.

Luego de enumerar las repercusiones negativas de las políticas de Milei, puntualizó que a los salarios de los docentes y no docentes universitario no se les ha reconocido "la inflación del 25 y el 20 por ciento de diciembre y enero”. Ante el descalabro que afronta la educación en todos sus niveles y los graves problemas que se están soportando, se preguntó si acaso "no hay libertad para los jóvenes para construir un futuro".

Por su parte, el presidente del bloque radical, Eduardo Vischi, sostuvo que se debe "pensar el futuro como sociedad, el futuro que queremos como país, un futuro con oportunidades para todos", para lo que la ley será "un instrumento fundamental". Agregó que "si hay algo que nos iguala es la educación” y resaltó que no todo es "el libre mercado".

La senadora peronista Anabel Fernández Sagasti, en alusión a los diputados que cambiaron su voto para favorecer el veto de la ya fracasada propuesta de mejora económica para los jubilados, pidió que los discursos de apoyo a la ampliación del financiamiento universitario "no sean palabras que se lleve el viento".

Como se prevé un nuevo presidencial, alertó que "veremos en unas semanas si la palabra de los legisladores tiene que ver con los hechos o no”.

El Ejecutivo nacional "mejoró" la situación

Por su parte, el titular del bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, afirmó que para el oficialismo "la educación pública es sumamente importante" y dijo que al asumir la actual gestión "a los docentes se les debían tres meses: octubre, noviembre y diciembre". El nuevo Ejecutivo nacional mejoró la situación y actualizó el presupuesto de las universidades en un 70 por ciento, lo que no sucedía desde hace dos años, subrayó.

Destacó que las paritarias de los docentes universitarios cerraron en 2023 sin ningún aumento, frente al 200 por ciento que había acumulado la inflación. Por eso, fue categórico al recordar que en agosto del año pasado el entonces ministro de Economía Sergio Massa "recortó el presupuesto universitario en 70 mil millones de pesos y tuvo la complicidad de cerrar su campaña en un colegio universitario. Nadie lo abucheó, no hubo ninguna marcha. ¡Qué capacidad de conseguir cómplices en un año electoral!”, enfatizó, sarcástico.

Por eso, demandó que se les diga "la verdad a los argentinos en un montón de cosas”, ya que todo el silencio que benefició al anterior gobierno nacional "hoy se convirtió en muchos reclamos de los mismos que siempre estuvieron callados y hoy salen a reclamar lo que no reclamaban antes". Concluyó polemizando al sostener que los presupuestos universitarios "alcanzarían bien si se gastaran bien, y si no financiaran campañas políticas".