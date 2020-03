Niegan que perros y gatos puedan contagiar el virus

Ayer, la dirigente María Acosta fue categórica en cuanto a que los animales domésticos no son un factor de riesgo por el virus y mencionó una información de la Organización Mundial de la Salud en la que se afirma que “los animales no contagian” el patógeno. Según la entidad, no hay evidencia de que canes y felinos del hogar se infecten con esta cepa virósica.