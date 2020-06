Según indicaron desde Unter, los principales reclamos son el rechazo a la resolución que propone una evaluación durante la cuarentena y la falta de continuidad pedagógica, que según los docentes no se garantizó. “El gobierno no garantizó en todos estos días las plataformas educativas, ni la conectividad, como tampoco los dispositivos para docentes y estudiantes. Tampoco enviaron los cuadernillos que mandó Nación. La paritaria salarial brilla por su ausencia y nuestros salarios cada vez nos alejan de la canasta familiar y los índices inflacionarios. Tampoco han garantizado un salario de emergencia para docentes sin cargos”, reclamaron.

Caravana Unter y barrio obrero Anahi Cárdena

Afirmaron que no se puede evaluar y acreditar en estas condiciones. “¿Cómo evaluamos a estudiantes que comparten la misma computadora con toda la familia, y no pueden hacer las actividades? A los que no tienen computadora, no tienen internet, o los que usan un celular y no tienen datos. ¿Cómo se evalúa y acredita la pobreza?”, criticaron.

El reclamo de los vecinos del Barrio Obrero ya es conocido, y se agravó tras la muerte de la pequeña Aldana la semana pasada cuando se incendió su casa. Por el siniestro, el padre y sus dos hermanitos sufrieron graves heridas y están aún internados.

Según contaron, el gran problema es la falta de regularización de los asentamientos y la falta de servicios. Le pidieron soluciones urgentes al Municipio cipoleño, y el propio intendente se comprometió a avanzar rápidamente en una solución definitiva.

