Aunque en un principio se habló de que las personas relacionadas a la industria alimentaria estaban exceptuadas de cumplir con la cuarentena, los comerciantes que tienen almacenes dedicados a la venta de productos comestibles parecen no estar contemplados y se están quedando sin opciones viables para mantener sus puertas abiertas al público.

“Cada vez que intentamos cruzar el puente no nos lo permiten porque no tenemos el permiso para hacerlo y nos tenemos que dar la vuelta. Pasa tanto del lado de Cipolletti como del de Neuquén. Yo he mostrado la habilitación comercial, pero me rebotaron dos veces”, sentenció un comerciante de la localidad.

Es que el Artículo 6° del decreto sobre actividades esenciales menciona únicamente a personal de las industrias de producción alimentaria, su cadena productiva e insumos, como así también de higiene personal y limpieza. Sin embargo, no hace referencia a quienes necesitan abastecerse de estos productos y se encuentran, inevitablemente, a una distancia muy larga de un mercado mayorista o –como pasa en este caso particular- en otra provincia.

