Los audios de una grave amenaza: "¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?"

Amenazan con llevar un arma a la escuela y cometer un asesinato. Los directivos de la institución ya están al tanto de la situación pero en principio no habría sanciones para los implicados, lo que indignó mucho más a los padres de la víctima y otros que no avalan para nada lo que está pasando.

"¿Y si pinta matar a alguien en la escuela?", dice uno de los audios que se compartió en un grupo de WhatsApp denominado El 17. "Con esas expresiones frías, chicos de 13 años planificaban la intención de asesinar a mí hija", expresó Germán, el padre de la menor.

En diálogo con LM Cipolletti, comentó que todo empezó con una foto que le sacaron a su hija en plena clase y utilizaron para hacer un meme. La profesora de inglés que estaba con ellos le pidió al alumno que la borrara pero no lo certificó y luego la imagen comenzó a compartirse en el grupo que armaron y donde le hicieron bullying.

"En ese grupo hicieron memes y bromas con esa foto, y lo último que sucedió fue que organizaron asesinar a mi hija. Dicen que la quieren matar, y para mí es grave", denunció el padre de la chica.

Uno de los audios dice: "Donde me llamen la re cago a tiros a la pibita de mierda, que no me joda a mí, que le rompo toda la cabeza y los anteojos que no me venga a huevear a mi". Y otra chica redobla la apuesta: "Yo le voy a meter un tiro, así de corta".

Audio amenaza de muerte cem 17.mp4

Muy preocupado por lo que está ocurriendo, el padre de la menor se presentó en la escuela para abordar el problema, donde le dijeron que no van a implementar sanciones sino que llamarán a los padres de los alumnos implicados. "Me parece muy tibio", advirtió. Más aún cuando los alumnos, enterados de que la información se había filtrado, armaron otro grupo para organizarse.

Embed "¿Y SI PINTA MATAR A ALGUIEN EN LA ESCUELA?": con estas expresiones frías de un alumno del COLEGIO 17 de Cipolletti y... Publicada por Germán Bernales Hinrichsen en Sábado, 28 de mayo de 2022

Uno de los adolescentes proponía asesinarla en la escuela. Pero no fue la única propuesta que lanzaron. Hay otra chica que sugiere cometer un ilícito en la casa donde vive la víctima.

En tanto, su padre recordó que hace dos semanas atrás, en una clase de educación física, uno de los alumnos le tiró a su hija una pelota en la cara rompiéndole sus lentes. Muchos son los padres que temen que las amenazas de muerte se concreten. Es por eso que solicitaron al Consejo Provincial de Educación que intervenga de forma urgente y efectiva para contener la situación.

También hubo padres que se dirigieron directamente a la escuela y realizaron una reunión espontánea par abordar el problema.

Por la vía judicial, no sería posible avanzar con alguna medida.

Antecedente de violencia

No es la primera vez que un hecho de violencia que toma estado público involucra a la escuela. En abril, un grupo de alumnos comenzó a tirar piedras a la salida, lesionando a dos adolescentes y a un profesor. El que se llevó la peor parte recibió un toscazo en una oreja, ocasionándole daños internos.

Días previos, el mismo grupo de chicos había filmado la agresión que recibió un alumno en inmediaciones de la escuela donde una adolescente incitaba a la violencia mientras otros le pegaban con un palo y le querían sacar sus pertenencias.

"Hay una situación de violencia que nos preocupa y tiene que ver con la forma en que los chicos están resolviendo sus problemas en los ámbitos de socialización. Luego, todo detona en la escuela", dijo en su momento la directora.

Padres consternados con lo sucedido dijeron que iban a tomar acciones legales.