Si su respuesta no justifica la acción de romper con la cuarenta, por cuanto el motivo no está contemplado por todas las circunstancias de excepción establecidas por decreto, el vecino tendrá que volver sobre sus pasos.

Si desiste, no habrá consecuencias legales para esa persona. Pero si hace caso omiso a la orden, se lo va a demorar y trasladar hasta la Fiscalía para que inicie el proceso.

“Por ser el primer día, le dimos tiempo a la gente a que vaya a comprar al supermercado, retire dinero del cajero y haga otros trámites. Recién a las 10.30 arrancamos con todas las tareas preventivas para dar cumplimiento al decreto. Individualizamos a la persona, le decimos que se tiene que quedar en su casa. Primero, advertimos. Luego vamos a empezar a aplicar en rigor el decreto”, expresó el jefe de la Comisaría Cuarta, Osvaldo Huanque.

En diálogo con LMCipolletti, informó que todo el sistema de prevención y seguridad de Cipolletti está abocado a dar cumplimiento a la cuarentena obligatoria que salió por decreto, más allá de prevenir delitos. El personal e prevención está haciendo rondines y recorridas en distintos puntos que son neurálgicos para el tránsito de personas y vehículos, como lo hacen habitualmente.

La diferencia es que, ahora, Huanque apuntó: “Van a estar abocados a notificar a las personas de que no pueden hacerlo”.

Por eso, el éxito del operativo depende en gran medida del comportamiento que desplieguen los vecinos. “Si los motivos que esgrime no justifican que circule por la calle ni desiste y hace caso omiso, se lo va a demorar y trasladar hasta la Fiscalía para que inicie el proceso penal”, indicó Huanque.

Todavía es muy prematuro sacar conclusiones respecto del comportamiento que exhibe la mayoría. No obstante ello, Huanque advirtió que la mayoría está en tema, sabe que no puede circular. Pero al mismo tiempo reconoció: “Hay gente que ni siquiera se tomó la molestia de leer el decreto, gente que no le importa nada, lamentablemente. Y muchos se excusan, manipulan la información, mienten. Es una lucha día a día”.

Planes de contingencia en el hospital

El hospital local también prepara planes de contingencia para cuando, en abril, el número de casos se multiplique. Distintos sectores, como internación, epidemiología y el comité de enfermedades infecciosas mantienen distintas reuniones para organizar el recurso disponible y aceitar de la mejor manera el operativo previsto.

“Todos estamos en alerta y nos estamos organizando para que lo que se viene salga de la mejor manera posible”, indicaron fuentes hospitalarias.

Por eso, esta semana y la próxima son claves para que la gente colabore, sea solidaria y se quede en su casa. Es la mejor manera de mitigar el contagio por contacto. “Ahora lo fundamental es la prevención, el aislamiento, y que la gente se quede en su casa. Insistimos con esto para que las personas no se contagien entre sí y en abril no esté todo colapsado”, advirtieron.

