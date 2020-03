Placa Coronavirus

En todas las calles hay autos o gente caminando, casi al mismo ritmo que ayer por la mañana cuando quedarse en casa era una recomendación y no una obligación. Sin embargo quienes no vayan a su trabajo o a comprar alimentos, no encontrarán qué hacer. Todos los comercios de los rubros alcanzados por la cuarentena están cerrados.

Gimnasios al aire libre clausurados coronavirus La Muni encintó los gimnasios al aire libre para evitar su uso. Anahi Cárdena

En los bancos no hay atención al público, pero sí dinero en los cajeros y la mayoría de las sucursales tiene gente en la vereda. Al igual que las ferreterías, en calles Mengelle y Esquiú que se mantuvieron abiertas gracias a la excepción del Decreto de Necesidad y Urgencia que impuso la cuarentena. Ése es un buen indicio de que hay muchos trabajadores en actividad, quienes posiblemente intentarán seguir con su trabajo por la necesidad de mantener sus ingresos, incluso cuando su actividad está vedada hasta el 31 de marzo.

Ante la falta de incumplimiento, se prevé que la Policía retome las rondas preventivas que comenzaron ayer, con mensajes por parlante que le piden a los vecinos que no salgan de sus casas si no es imprescindible. Un mensaje que, por ahora, no tiene el impacto deseado.

Clausura KPLA Un bar excedió el máximo de personas permitido y fue clausurado. Anahí Cárdena

