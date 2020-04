"La pandemia no puede ser la puerta para la impunidad"

A su vez, los legisladores remarcaron que "los agentes policiales afectados a evitar la circulación ciudadana para que no se propague el virus no están para garantizar que los delincuentes liberados no cometan nuevos ilícitos o para que no se propague la impunidad".

Finalmente, señalaron: "Esto causa indignación e impotencia, por lo que apelamos a que el Tribunal de Impugnación ponga las cosas en su lugar y revoque esta resolución. Las víctimas no tuvieron estas oportunidades que estos jueces están concediendo a los delincuentes por lo que de no revertirse dicha decisión es que no descartamos llevar este caso al Consejo de la Magistratura”.

