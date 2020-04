El veterinario dijo que “fue justo una coincidencia que pase esto después de sus críticas en los medios”.

“Me parece una tomada de pelo lo que están haciendo. Pero no queda otra; voy a cerrar y colgaré en la puerta el teléfono de la Municipalidad”, cuestionó.

Según comentó, la notificación es para que cierre de inmediato el local y cese la atención.

“No entiendo, uno puede vender cervezas tranquilamente pero no puedo atender en la veterinaria. Sólo me permiten venta por delivery. Además, me notifican de algo que yo ya sabía, vinieron a tirarme la oreja”, contó Gómez.

Relató que ayer recibió un llamado del secretario de Fiscalización Municipal, Cristian Blanco, pidiendo disculpas por la medida de restricción que afecta a los veterinarios. Pero no pudieron ponerse de acuerdo porque la decisión ya estaba tomada.

“Qué mejor para mi tener que cerrar y quedarme tranquilo en mi casa; pero los animales necesitan atención médica. Lamentablemente es así, pero no lo entienden”, indicó.

En la mañana de ayer Sergio Gómez fue uno de los profesionales cipoleños quien tomó la posta y salió a cuestionar la decisión del Municipio que les impedía la atención al público, y sólo habilitada las urgencias.

LEÉ MÁS

Malestar entre veterinarios por las nuevas restricciones

"Si no hay cambios, las restricciones en la ciudad van a continuar"