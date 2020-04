Al tiempo que aclaró: “Urgencia es rápida, emergencia es lo puede hacer esperar. Estamos tomando todas las medidas para que se puede atender al usuario”.

Gómez ejemplificó esta diyuntiva con dos situaciones que se dieron en las últimas horas. "A un colega lo llamaron por un gato que tenía pulgas, no era una urgencia porque debía comprar una pipeta. De no solucionarlo podría tener un problema peor dentro de la casa pero no se la podía vender", dijo.

Luego contó: “Operé a una perra la semana pasada. Esta semana le toca sacarles los puntos, sino se los sacas, se encarnan y podría tener un problema más grave", sostuvo.

Además, el veterinario señaló que los consultorios de todas las veterinarias cuentan con elementos de higiene y protección como jabón, alcohol en gel, lavandina. En su caso, los perros entraban de a uno, se desinfectaba al perro, trapos de piso para que la gente limpie su calzado, y se respetaban los dos metros de distancia social.

“Cumplimos con todos los requisitos de seguridad, lo que menos queremos hacer es llevar el virus a nuestras casas. Sabemos lo que es la epidemiología y cómo abordarla”, aseguró Gómez.

Al tiempo que agregó: “Mientras no tengamos contacto con la persona, no tendría que haber por qué algún problema de las veterinarias de estar trabajando porque estas son especies animales que necesitan atención médica”.

Indicó que temen el momento en que desde el municipio envíe a los inspectores, “porque no se sabe si se hará como medida recaudatoria y las multas van de los 50 a los 150 mil pesos”, sean ellos quienes determinen si es una urgencia o no.

“La medida que tomaron está muy bien para que la gente no ande en la calle, me parece excelente. Pero sobre esta medida nadie nos consultó. Todos estamos con las puertas cerradas con un cartel que informa que sólo se atienden urgencias”, añadió Gómez.

Por último, manifestó que hay alimentos que sólo se pueden vender en veterinarias y no todos están dispuestos a hacer delivery. “A los veterinarios no los dejan vender alimento balanceado en mostrador, pero sí pueden hacerlo en el súper. Que hagan lo que quieran, yo no voy a exponerme para ir a la casa de alguien que no conozco a vender alimentos. Se expone menos si vienen a la veterinaria donde tenemos todos los recaudos. Si se mantiene la distancia, cuál es el problema”, se preguntó.

