Di Tella: "Si no hay cambios, las restricciones en la ciudad van a continuar"

“Se tomó la decisión de cerrar todos los accesos de menor tránsito, muchos de ellos caminos de chacras, y sólo dejar cinco para el ingreso y egreso. La idea es retrotraer la medida al primer momento de la cuarentena. Comercios abrirán de 9 a 18, los galpones de empaque e industrias alimenticias como Pollolín siguen funcionando pero con horarios reducidos. No podrán funcionar cuestiones que junten mucha gente como los Rapi Pago o Pago Fácil, y los bancos solamente atenderán para el cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones”, expresó.

El intendente contó que esta situación sabían que podía darse en cualquier momento porque no se conocía el origen causal del primer caso en la ciudad. “Para la circulación viral tiene que haber alta tasa de replicación y no saber de dónde proviene el contagio. Las dos características se dieron en Cipolletti. Hasta que Nación no advierta un cambio en el estatus sanitario de la ciudad, no cambiará la medida. En principio es por siete días, pero si no hay cambios deberá continuar”, aseguró Di Tella.

“Lo bueno es que tenemos la experiencia de lo que pasó en Europa y en Oriente, y sabemos de qué se trata. Por otro lado esto desarticuló cualquier estrategia que habíamos planificado para la ciudad. Asumimos hace tres meses, no es un tema menor. Esto afecta a la salud y la economía, y va a ser complejo reponerse”, indicó.

Di Tella también cuestionó a quienes no cumplen las normas sanitarias en Cipolletti. “Si a más de un mes de cuarentena todavía tenemos que estar diciéndole a la gente que no salga, sólo por cuestiones mínimas y elementales, es preocupante. Ponen por encima las cuestiones económicas por las de la salud; estamos complicados como sociedad. Si a esta altura tenemos que profundizar medidas para resguardarnos, es porque algo está fallando como sociedad”, criticó.

El jefe comunal adelantó que esto recién empieza. “Va a ser largo, y recién empieza. Tendremos alta tasa de infestación. El tema es cómo se manifiesta en cada organismo; podés ser portador y asintomático donde el virus cumple el ciclo y no te das cuenta. Otros tendrán síntomas moderados y otros tendrán problemas respiratorios agudos. No tenemos experiencias de una pandemia como esta y tenemos que estar midiendo con prueba y error cada medida que tomamos”, explicó.

