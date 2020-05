La cruda realidad del automovilismo

"No se puede resistir más y es la realidad. Es angustiante y desesperante. Estoy afrontando como puedo la situación y tomando deudas que no sé hasta cuándo. En caso de cerrar, tengo que dejar a 27 personas en la calle. No puedo estar todo el tiempo pidiendo plata. No quiero que el Gobierno me dé dinero, se lo tiene que dar a la gente que no tiene para comer. Yo quiero que me deje trabajar", expresó Lema en dialogó con Mauricio Mansilla, en una nueva transmisión por el instagram de Carburando.