A través de una carta pública, la candidata a gobernadora de Río Negro por la alianza Vamos con Todos, Silvia Horne, se comprometió a implementar “como política pública de gobierno”, la transformación de todas las sumas no remunerativas de docentes y trabajadores hospitalarios, en remunerativas.

“Agradezco la comunicación de los y las compañeras trabajadoras de la Educación de Río Negro y aprovecho para manifestarles mí absoluta solidaridad con su lucha. La precarización a la que en forma acumulativa el gobierno de Juntos Somos Río Negro los somete, al igual que lo hace con los servidores públicos y los trabajadores hospitalarios, hace crisis cuando los aumentos logrados en paritaria no impactan en el básico, en el bolsillo, y tampoco en el IPROSS ni en la ANSES”, explicó.

Silvia Horne

En este contexto, afirmó que es un compromiso de Vamos con Todos que no haya más sumas no remunerativas y que el sueldo testigo actualice todos los incrementos anteriores de modo de no quedar por debajo de la inflación.

“Sabemos que son muchas las reformas necesarias para que el sistema educativo de Río Negro funcione en consonancia con los tiempos que vivimos. Sin embargo, la primera medida debería ser aplicar la inversión suficiente para hacer efectivos cada uno de los programas y objetivos ya aprobados”, aclaró.

Horne asumió el compromiso de que su gobierno, y a través de todos los candidatos que conforman la lista de Vamos con Todos, trabajarán participativamente de forma conjunta con las organizaciones sindicales que correspondan para brindarle a Río Negro un futuro menos desigual, productivo, de provincia integrada y soberana.