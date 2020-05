Gastronómicos cipoleños piden poder vender con la modalidad Take Away

A través de una nota enviada al área de Comercio Municipal, medio centenar de gastronómicos expresó que la modalidad para que los clientes puedan retirar los pedidos en los locales contará con estrictos controles sanitarios.

“Los clientes que se acercarán a nuestros establecimientos deberán respetar las normativas vigentes de circulación de la ciudad según las últimas resoluciones de la Municipalidad de Cipolletti: Circulación por días según último número de su DNI, utilización de barbijo o tapa-boca correspondiente, y traslado de una persona por vehículo. Nuestros establecimientos ya están respetando todas las normativas vigentes de la ciudad desde el momento que trabajamos en la modalidad de delivery y entendemos que el cliente que se acerque a retirar su pedido, seguramente también realizó otros mandados para su grupo familiar por lo que no necesariamente, esta medida implica causa de circulación”, indicaron.

El dueño de La Cocina expresó que desde el inicio de la cuarentena sus ventas bajaron 80 por ciento, y que hasta ahora pudo mantener a todo el personal con un gran esfuerzo. “Antes tenía 100 cubiertos por día, hoy vendo 20 pedidos. Nos transformamos en rotisería. Estamos manejando el negocio con 4 empleados, el resto está en su casa. Los repartos los hago con uno de ellos en el auto. Si la gente puede retirar en el local les sería más cómodo, podríamos vender más e incluso se ahorrarían los 100 pesos del envío”, expresó Spatola.

La concejal del PRO, Flavia Boschi, acompañó la iniciativa y expresó que la nota es un pedido de ayuda para el sector. “Es una opción más para el cliente. Sabemos que el delivery no siempre llega a tiempo, y el take away es más directo. Además, esto no incrementa el volumen de circulación. En Neuquén se implementa y no hay inconvenientes”, remarcó.

