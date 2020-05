Al anunciar la extensión previa, Fernández había dividido al país según la gravedad de la pandemia. Río Negro se encontraba entre las provincias más complicadas y no se le permitió flexibilizar inmediatamente la cuarentena. Desde allí, el cambio fue positivo. “Toda la Argentina, salvo el área metropolitana de Buenos Aires, pasa a la fase 4 de la cuarentena”, dijo anoche Fernández. Eso permitirá que las actividades económicas sean habilitadas en forma directa por la Provincia y que el movimiento alcance al 75% de la población.

A excepción del área metropolitana de Buenos Aires, en todo el país se logró llevar a 25 días el plazo necesario para duplicar los casos de coronavirus.

Fernández aseguró que “los gobernadores y los argentinos hicieron un trabajo magnífico”, y comparó la situación de Argentina con la de otros países. Los 5601 casos de nuestro país representan el 0,3% del total de infectados en América.

“Hablamos de éxito de control. Hasta acá lo hemos hecho bien, pero nadie sabe hasta cuándo, ni cómo se va a resolver esta situación”, dijo Fernández.

El Presidente advirtió que “la cuarentena se mantiene”, más allá de los reclamos de distintos sectores de liberar toda la actividad económica. “Sabemos del padecimiento de quienes no pueden trabajar o tienen sus negocios cerrados, pero no me van a torcer el brazo, voy a seguir cuidando a la gente”, manifestó.

El mandatario cuestionó a quienes anteponen la economía y salió al cruce de comparaciones con otros países, como Suecia. “Tiene una cuarta parte de nuestra población y una sociedad modelo, pero si hubiésemos aplicado las mismas recetas, en Argentina tendríamos más de 13 mil muertos”, aseguró. En el país, hasta el momento, hubo 293 víctimas fatales.

El análisis del gobierno nacional

Ritmo de duplicación

En Argentina se llevó la duplicación de casos a 25 días, en promedio. Río Negro requiere 32 días. “Este era uno de los objetivos”, dijo el Presidente.

Zona de riesgo

El 86,2% de los casos de coronavirus se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Allí, la cuarentena no tendrá flexibilizaciones sin permiso de Nación.

Mirando a América

Fernández comparó la situación argentina con la del resto de América y destacó que el país solo tiene el 0,3% de los casos del continente.

LEÉ MÁS

Ladrón con barbijo robó un plasma y quedó escrachado por las cámaras de seguridad

Su ex se le instaló en el negocio y no puede seguir trabajando