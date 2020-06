Esta semana aumentaría el pan un 30 por ciento

Muchos prefieren no comprar pan, sino prepararlo en casa o bien recurrir a sustitutos como las galletitas en paquete.

El precio sugerido del pan felipito, que es el que se utiliza como parámetro para los demás y que estaba en 100, pasará a rondar entre 120 y 130 el kilo. Los más elaborados no bajarán de $140.

En cuanto al pan de reparto, el que las panificadores venden a distintas bocas de expendio en bolsas, ascenderá a 100 pesos como mínimo.

La suba también será apreciable en las facturas, que podría llegar a ubicarse en el parámetro de los 300 y 350 pesos la docena. De acuerdo con un referente de los panaderos locales, el incremento de precios se relaciona con la persistente suba de los insumos, como la harina. La bolsa de 50 kilos que se cotizaba en 1.200 pesos, aumentó en 300 de una sola actualización.

Pero el elemento que terminó por desnivelar la balanza en materia de costos internos se relaciona con el aumento salarial de los empleados, cada uno de los cuales cobra un promedio de 40.000 a 45.000 pesos mensuales en la modalidad de jornada completa.

Fuerte baja en el consumo

La venta del sector ha caído cerca de un 65% en relación con lo que se expendía antes de la pandemia.

La crisis es muy grave en las panaderías y no se observa un horizonte de reactivación inmediato. Si siguen los incrementos de precios, ineludibles en este momento según el sector, es posible que el consumo persista en su descenso. "No tenemos otra alternativa, porque ya hemos estado absorbiendo el encarecimiento de insumos y de costos fijos y ahora no podemos continuar", expresó un conocido panadero local.

Aseguran que en el sector no hay empresarios que hayan accedido al Programa de Asistencia en la Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP).

