Los taxistas también quieren un aumento

Hace un par de semanas, con la reapertura parcial de más comercios y de otras actividades económicas y profesionales, se empezó a observar un ligero repunte en la utilización de los taxis.

Liliana Villegas, de la Asociación de Propietarios de Taxis y Afines, dijo que todavía no tienen definido los números que pondrán sobre la mesa pero sí fue categórica en cuanto a que el incremento tarifario debería ser aplicado, a más tardar, a principios de julio.

Durante el año pasado, fueron dos los aumentos otorgados por el Municipio, el primero a principios de mayo y fue de un 19%, y el otro a comienzos de noviembre, del 20%. Después no hubo más subas.

Villegas también cuestionó que hace algunos días el personal de Fiscalización del Municipio haya salido a controlar que los taxistas tuvieran el pago de sus seguros al día, no porque esté en contra de la exigencia, sino porque no hubo en forma previa una comunicación para que se pusieran al día si es que ya no lo estaban.

