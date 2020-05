Para los taxistas, no hubo IFE ni acceso a créditos

La dirigente Liliana Villegas criticó ayer que la ayuda del IFE, de 10.000 pesos, "no ha llegado a la mayoría" de los taxistas que lo han gestionado, debido a las puntillosas exigencias que se plantean para todas las personas que la tramitan. Refirió, por ejemplo, que la contribución no se otorga a aquellos solicitantes que conviven con familiares y alguno de ellos ya percibe algún tipo de beneficio social, sin discriminar por el tipo de vínculo que los una.

Sin embargo, son muchos los tacheros que deben convivir con sus padres por no poder alquilar aparte o que viven en asentamientos donde las carencias son enormes o que están separados pero no cuentan con papeles que lo acrediten y que por estas y otras circunstancias sufren grandes necesidades pero no pueden llenar los requisitos del plan de asistencia nacional.

Por otro lado, a la vez que han quedado excluidos del IFE, también lo están de las alternativas de conseguir préstamos o créditos de iniciativas impulsadas por el Estado, debido a que no califican para estos beneficios y presentan alguna dificultad como monotributistas.

La titular de la Asociación de Propietarios de Taxis de Cipolletti, indicó que, en este contexto "muy negativo" que enfrenta el sector, por lo menos se ha abierto la expectativa de aumentar la cantidad de usuarios a partir de la reapertura progresiva de comercios y locales de servicios considerados no esenciales. La medida aún lleva pocos días para evaluar si, efectivamente, permitirá un pequeño repunte para el sector.

Críticas por bolsa de alimentos

A los taxistas, no les parece que sea correcto que las bolsas con alimentos que están recibiendo del Municipio contengan solamente un litro de aceite, un kilo de azúcar, medio kilo de yerba, un paquete de fideos, uno de tallarines y otro de legumbres. La enumeración la hizo la referente Liliana Villegas, quien destacó lo acotado del aporte y su escaso rendimiento en el tiempo, de unos pocos días, en caso de familias numerosas. Por eso, se pronunció por una mejora en la ayuda.

Por otro lado, la dirigente agradeció que la comuna haya decidido colaborar con la desinfección de los taxis pero cuestionó que el servicio se preste en un lugar que no está pavimentado y se llena de barro.

