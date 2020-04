Por decreto, los taxis tampoco pueden trabajar los domingos

Expresó que se enteró de la disposición del Municipio a través de declaraciones radiales del secretario de Fiscalización, Cristian Blanco, y criticó que no se hayan planteado hasta ahora alternativas oficiales para atender el pésimo panorama que enfrentan los tacheros.

"Hay muchos taxistas que están pasando hambre y no alcanza, ni mucho menos, con los algo más de cien módulos alimentarios que se han entregado hasta el momento", enfatizó y precisó que la recaudación diaria por titular o chofer ha descendido en el mejor de los casos a 1.000 pesos y, en el peor, a no más de $500, por el impacto de la pandemia en toda la economía.

Todavía no está del todo claro, en el rubro, si podrán o no concretar servicios de emergencia, puesto que en su exposición Blanco no fue categórico q. Lo que sí quedó muy en claro fue que el Municipio buscará que mientras dure la emergencia no haya ningún tipo de actividad los domingos.

