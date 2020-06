"Tenemos muchos casos, pero no están colapsando nuestro sistema. Esto se debe a que no tuvimos 500 casos juntos, sino que se fueron dando por sectores, subiendo y luego disminuyendo. No estamos preocupados por esa situación, pero sí tenemos que estar atentos", aseguró ayer Mercedes Ibero, secretaria de Políticas Públicas de Salud.