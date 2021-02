En Fernández Oro ya vacunan a adultos mayores

Para quienes aún no se inscribieron, pueden registrarse a través de la Aplicación Circulación RN o en la página de internet vacunate.rionegro.gov.ar. Es necesario ingresar al apartado "Vacunación" y completar el formulario con los datos. Si aún no figura el apartado "Vacunación" en la App deberá actualizarla desde el play store del celular. La confirmación del turno llega por el mail de inscripción, y puede ingresar a la carpeta "No deseado" o "Spam".