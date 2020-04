En tanto, policías de la provincia o de la fuerza federal retuvieron el resto, que asciende a 70 vehículos, entre autos, motos y bicicletas secuestrados, todos ellos por violar la cuarentena. Todos los secuestros registrados se produjeron entre el 26 de marzo y el 27 de abril.

Muchos de los vehículos secuestrados que registran una infracción de tránsito fueron a parar a la chacra que alquila la Municipalidad en la zona de Ferri. En cambio, los que están retenidos porque no cumplieron el aislamiento, se trasladaron al predio de Pacheco y Rivadavia. La mayoría está ahí, a falta de espacio en las unidades policiales.

El 90 por ciento de los vehículos secuestrados corresponde a conductores que no pudieron justificar de ninguna manera por qué circulaban en Cipolletti, según informó esta mañana el jefe de la Regional V, Daniel Uribe.

Explicó que son todos vehículos que están a disposición de la Justicia, en virtud de que sus conductores fueron detenidos en infracción a los artículos 205 y 239 del Código Penal, que legitiman las medidas adoptadas para impedir la propagación de la pandemia de COVID-19.

"Las comisarías se nos hicieron chicas, no tenemos más espacio físico para alojarlos, de modo que los trasladamos hasta el predio de Pacheco y Rivadavia, cedido por la Municipalidad a tal efecto. Es un lugar cerrado y tiene custodia. Todavía queda lugar, porque el predio es bastante grande, pero ya hay varios autos y motos secuestradas", comentó el comisario de la Regional V a LMCipolletti.

La mayoría de los vehículos están radicados en esta ciudad, pero también se dio el caso de incautar algunos que proceden de localidades vecinas como Fernández Oro, Cinco Saltos, Neuquén y Allen. "Hay de todos lados", advirtió.

Dijo que, en general, los infractores pudieron justificar con documentación la propiedad del rodado secuestrado, son mayormente hombres y poseen entre 25 y 35 años.

Algunos autos y motos estacionados en el predio de Pacheco y Rivadavia fueron secuestrados por personal de Tránsito, a razón de otras faltas. Sin embargo la mayoría enfrenta una causa judicial por violar la cuarentena.

"No saben qué decir, porqué estaban circulando, ni tenían autorización para hacerlo. Todos saben ya que después de las 18 los comercios cierran y no pueden dar vueltas", indicó Uribe. Y agregó: "Tampoco se dio el caso de que fueran situaciones de emergencia que se ajustan al decreto presidencial. Las excusas que daban no era valederas. Yo lo atribuyo a que la gente, de una forma u otra, quiere salir de su casa".

Las detenciones no se concentran en ningún punto de la ciudad, sino que se producen en distintos barrios de la periferia, como así también en la zona céntrica. "Es variado, tenemos de todo. No hay un lugar donde haya mayor cantidad de secuestros", sostuvo el comisario.

De los procedimientos participa personal policial de la provincia y la fuerza federal.

¿Cuánto tiempo pasarán secuestrados?

Desde el Municipio se indicó alguna vez que los vehículos retenidos en el predio de Pacheco y Rivadavia que violaron la cuarentena no podrán ser retirados hasta que cese esta situación de emergencia. Sin embargo, en el fuero penal de la Justicia no manejan plazos fijos.

"En principio estarán hasta que finalice el aislamiento, pero no es un trámite que sea prioridad, por ahora. Lo que hay que recordar es que estamos en un período de feria extraordinaria, y que los trámites que se cumplimentan son los urgentes", se indicó desde la fiscalía.

Entre los asuntos urgentes que atiende hoy la Justicia penal se mencionan las medidas cautelares, denuncias por la comisión de delitos de acción pública o privada, quiebras y convocatorias de acreedores, acciones de amparo, cobro de remuneraciones y créditos de carácter alimentario. Acciones derivadas del derecho de familia cuando se involucre a niños, niñas y adolescentes o discapacitados, denuncias de violencia familiar y de género; y solicitudes y trámites que involucren a detenidos.

Además, hay vehículos que no necesariamente están a disposición del Ministerio Público Fiscal, como es el caso de los que están bajo control municipal y cometieron faltas de tránsito, ya sea porque sus conductores se encontraban alcoholizados o no tenían la documentación en regla.

Requisitos para liberar el auto retenido por Tránsito

"Para liberar un auto durante la cuarentena, que cometió una infracción de tránsito -que no sea violar el aislamiento-, la gente nos puede mandar un mail, y si cumplimentan todos los requisitos, se les puede devolver. Esto es, que sea utilizado por una persona exceptuada por el decreto y pueda circular, tenga toda la documentación al dia y pague la multa. Si cumplen, devolvemos el auto. Ya devolvimos cuatro. Pero es importante que sepan que no se están haciendo planes de pago, no se reciben descargos. Se tienen que allanar a la multa y cuando se concreta el pago y nos mandan toda la documentación requerida, los estamos liberados. Esto solo lo estamos haciendo con los autos que tienen infracciones de transito", explicó la jueza de faltas -subrogante- Yanina Kermen.

Desde el juzgado de Faltas están funcionando con guardias mínimas. Para las consultas hay que comunicarse al e-mail juzgado.faltas@cipolletti.gob.ar.

