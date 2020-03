Secuestraron 22 vehículos durante el fin de semana

"Los infractores no van a poder retirar sus vehículos hasta que se termine el aislamiento", advirtió el funcionario municipal. Es decir, después de Semana Santa y si es que no se prolonga más tiempo.

Una parte de los vehículos secuestrados durante el fin de semana fue a parar al predio de Pacheco y Rivadavia, mientras que la otra parte se puso bajo resguardo en la chacra que tiene el Municipio en la calle B18, donde ya acumula muchos otros autos secuestrados.

"Continuamos con el mismo esquema de trabajo ante la emerencia, fiscalizando el tránsito y los comercios", sostuvo.

En ese marco, de 9 a 22, se cubren distintos puntos estratégicos para hacer controles. "Hemos visto hasta cuatro personas circulando, dentro de un auto; y te dicen que no sabían que no podían, o que no tenían con quien dejar a los chicos. Es gente que no tiene justificativo", advirtió.

Si bien es cierto que bajó el número de cipoleños que hacen caso omiso, dijo que es necesario que "todos seamos responsables, por el personal de servicio que no se puede quedar en su casa y se encuentra desgastado". En ese sentido, agregó: "Somos de los únicos países que la vio venir y es importante que ayudemos todos".

Mientras tanto, se preparan para implementar el certificado único habilitante para la circulación que lanzó el gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior.

Se espera que entre en vigencia a partir de este miércoles. Cuando esto suceda, será el único permiso válido para transitar por la calle. Tendrá carácter de declaración jurada, por lo que si hay datos falsos, los infractores serán sancionados.

A través de esta herramienta, los ciudadanos que no pueden permanecer en sus casas y están alcanzados en las excepciones previstas por el artículo sexto del decreto presidencial 297/20 -y sus normas modificatorias y complementarias- podrán validar su situación ante las autoridades que correspondan. También las posibles excepciones al aislamiento que se convaliden a futuro.

podrán validar su situación los ciudadanos alcanzados en las excepciones previstas por el artículo 6° del Decreto Presidencial 297/20, y sus normas modificatorias y complementarias, así como en aquellas excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que en el futuro se establezcan.

LEÉ MÁS

Se extiende la cuarentena hasta el 12 de abril y siguen las restricciones

Los cipoleños encienden sus propios parlantes