El Senado votará la ley de reforma judicial

El Senado debate el proyecto de ley que busca reformar el Poder Judicial , con la unificación de fueros y la creación de más juzgados y fiscalías. Los senadores rionegrinos manifestaron su apoyo a la iniciativa del oficialismo, aunque no se descartan objeciones puntuales. Alberto Weretilneck (Juntos) y los oficialistas Silvina García Larraburu y Martín Doñate votarían junto al resto de la Cámara Alta votarían alrededor de las 0.30, si no hay demoras en la extensa lista de oradores.

Los rionegrinos se manifestaron a favor de la reforma, por lo que se descartan los votos positivos de García Larraburu y Doñate, quien está en la lista de oradores. "Va a hacer un discurso político, en función de lo que surja del debate", anticiparon en el entorno del senador del Frente de Todos.

En el caso de Weretilneck, no se descarta que haga objeciones puntuales al proyecto, pero votará por su aprobación en general. El ex gobernador aseguró que la reforma es necesaria, aunque cuestionó el momento de llevarla a cabo y esperaba que la provincia obtuviera nuevas dependencias judiciales, para agilizar las causas. El proyecto del Ejecutivo no las contempló. Weretilneck será el último senador en hablar, antes de los representantes de Juntos por el Cambio y el FdT, Luis Naidenoff y José Mayans, quienes expondrán durante 30 minutos cada uno alrededor de la medianoche.

La reforma judicial impactará mayormente en juzgados de la Ciudad de Buenos Aires. En las provincias, se contempla la creación de Juzgados Federales de Primera Instancia y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.

La ley mantendrá los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas. Y establece reglas para los jueces, como el deber de "comunicar al Consejo de la Magistratura cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y de solicitar las medidas necesarias para su resguardo".

Puertas afuera del Palacio Legislativo, manifestantes autoconvocados por las redes sociales cumple una vigilia luego de un abrazo simbólico en rechazo a la aprobación de la norma.