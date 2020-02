El Municipio provee agua a diario a cientos de familias

Las necesidades de los vecinos se multiplican durante el verano, pero el trabajo siempre resulta imprescindible e intenso. Y nunca es fácil. Por ejemplo, a muchas personas de la tercera edad se las debe ayudar en el abastecimiento porque son incapaces de cargar bidones o baldes muy grandes.

En otros lugares, designados por el área de Desarrollo Humano, el personal de Servicios Públicos debe efectuar la conexión de la manguera que sale del camión a los caños de plástico instalados en las viviendas de los pobladores, que así pueden llenar sus tanques.

Las tareas son constantes y prácticamente no hay día del año en que no se concreten. Hay un cronograma establecido y se cumple con rigor porque el agua no puede faltar. Uno de los empleados que cumplen las labores expresó ayer que casi no hay jornadas en que se deba prolongar el horario de actividades para responder a demandas de último momento.

También pueden surgir dificultades. Por ejemplo, cuando se trata de asentamientos judicializados, en los que el vehículo no puede ingresar a las calles interiores, el Municipio debe efectuar la provisión desde una arteria de los alrededores. En estos casos, los problemas los sufren las familias, a las que se les complica transportar el agua en envases en cantidad y capacidad para garantizar una acumulación que cubra sus necesidades.

La ciudad ha aumentado su población en los últimos decenios a un ritmo creciente. Algunos estiman que ya ronda los 100.000 habitantes, incluso más. Con ello, ha experimentado también una fuerte demanda de los servicios básicos.

Por otro lado, son casi 40 los asentamientos y barriadas populares existentes en la actualidad que también requieren de las prestaciones. En la mayoría de los casos, los vecinos han desarrollado redes precarias conectadas irregularmente a la red pública y logran tener una provisión más o menos eficiente. Pero nunca es la ideal y se ven muchas complicaciones durante los veranos, cuando el uso del líquido se torna más imperioso.

Entre las barriadas a las que llega el camión de la comuna figuran las asentadas junto a las vías en Ferri, Santa Elena, 2 de Agosto, Isla Jordán, Lalor y Bella Vista.

El camión cisterna del Municipio ingresó ayer a la toma Bella Vista y concretó la provisión del agua potable que solicitaban los pobladores. Desde Servicios Públicos se informó que el camión había dejado de entrar el predio porque se encontraba judicializado y en la pasada administración hasta hubo intervención de la Policía para impedir el acceso. Por ello, desde hacía un tiempo que el vehículo de la comuna solamente podía estacionarse fuera del sector, a un kilómetro de distancia, lo que complicaba a la gente.

Pudieron acceder al asentamiento

El camión cisterna del Municipio ingresó ayer a la toma Bella Vista y concretó la provisión del agua potable que solicitaban los pobladores. Desde Servicios Públicos se informó que el camión había dejado de entrar el predio porque se encontraba judicializado y en la pasada administración hasta hubo intervención de la Policía para impedir el acceso. Por ello, desde hacía un tiempo que el vehículo de la comuna solamente podía estacionarse fuera del sector, a un kilómetro de distancia, lo que complicaba a la gente.

LEÉ MÁS

El Municipio afina el plan para sacar a los murciélagos del Bogotá

Di Tella no quiere ni una toma más en la ciudad