A primera hora de hoy se llevó a cabo la audiencia contra el médico jefe del servicio de ginecología del hospital de Cipolletti, Leandro Rodríguez Lastra, y se sabía decidir la realización del juicio. Pero hoy el médico presentó algunos cambios, el paso de un abogado público a un defensor particular, además de pedir una prórroga de 8 días para que el nuevo letrado se ponga al tanto de la causa.

“El nuevo abogado, Damian Torres, es oriundo de la ciudad de Viedma. Pidió una prórroga para estudiar el caso, y el juez otorgó 8 días. Ahora resta fijar una nueva fecha para la audiencia”, explicaron desde Información Judicial.

Rodríguez Lastra se negó a realizar un aborto a una chica embarazada de 22 semanas y media. El médico aseguró que la decisión la tomó por el estado avanzado de la gestación, situación que lo motivó a “salvar las dos vidas”. Pero se lo acusa de no haber cumplido con la ley de aborto no punible que rige en Río Negro. No sólo eso, sino que además la mujer llegó al hospital de Cipolletti con un aborto ya en curso y lo que hizo el profesional de la salud fue medicarla para revertirle el cuadro y obligarla a continuar con el embarazo, que había sido producto de una violación.

La joven gestante quedó internada y fue vigilada de cerca hasta que nació su hijo, quien no estuvo prácticamente ni un instante con ella ya que se lo llevaron y ese mismo día lo dieron en adopción.

