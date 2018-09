Día clave para el médico que se negó a hacer un aborto

A las 8 está previsto que se continúe con lo iniciado ya en la última audiencia. En esta oportunidad, tanto la Fiscalía como la defensa presentarán los elementos probatorios y el juez deberá definir si finalmente el caso llega a juicio.

Rodríguez Lastra se negó a realizar un aborto a una chica embarazada de 22 semanas y media. El médico aseguró que la decisión la tomó por el estado avanzado de la gestación, situación que lo motivó a “salvar las dos vidas”. Pero se lo acusa de no haber cumplido con la ley de aborto no punible que rige en Río Negro. No sólo eso, sino que además la mujer llegó al hospital de Cipolletti con un aborto ya en curso y lo que hizo el profesional de la salud fue medicarla para revertirle el cuadro y obligarla a continuar con el embarazo, que había sido producto de una violación.

La joven gestante quedó internada y fue vigilada de cerca hasta que nació su hijo, quien no estuvo prácticamente ni un instante con ella ya que se lo llevaron y ese mismo día lo dieron en adopción.

La última audiencia tuvo que ser suspendida por diferencias entre la parte acusatoria y la defensa. Una de esas divergencias fue la citación a la madre que quiso abortar. El abogado que representa al médico dijo que no era necesario convocarla, pero la fiscalía consideró que será útil su relato de los hechos.

Más allá del pensamiento que se pueda tener respecto del aborto, lo que se intentará determinar es si el médico violó o no la ley provincial.

Movilizaciones a favor del médico

Diferentes organizaciones, algunas vinculadas con iglesias de diversas tendientes, manifestaron su respaldo al médico Leandro Rodríguez Lastra, a quien incluso catalogaron de “héroe” por salvar “las dos vidas”. Además de los comunicados emitidos por estas entidades, en el día de ayer realizaron una pequeña manifestación frente a la Casa de Río Negro, en Buenos Aires, para hacer público el respaldo al doctor. También anticiparon que en el día de hoy acompañarán al médico a los tribunales cipoleños ubicados en la esquina de Urquiza y España.