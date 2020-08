El gesto de amor de dos cipoleños recuperados de coronavirus

Cristian y Adrián tienen mucho común, más allá de su trabajo. Son personas jóvenes, de 36 y 42 años, que se contagiaron de coronavirus y atravesaron la enfermedad sin consecuencias mayores para su salud, los dos aislados en un hotel de esta ciudad, lejos de sus seres queridos. "Hasta que a uno no le pasa o no le toca de cerca, no caes en la realidad, pero el virus existe y no es joda", dijo Cristian.

Los dos fueron muy afortunados de no haber contagiado a sus familias, su mayor preocupación. Pero no fue nada fácil asimilarlo. Era algo que ni se lo esperaban y cuando salieron del asombro, los invadió el miedo. "Yo no entendía nada. Me iba, mi familia quedaba sola y no sabía cómo iba a hacer", confesó Adrián.

Los dos atravesaron situaciones de mucho estrés, pero están recuperados y tomaron la decisión de donar plasma para ayudar a los que la están pasando mal, que son muchos.

Cristian no sabía que podía ayudar a otras personas, ni cómo. Adrián consultó a conocidos y amigos, tampoco tenían idea. Uno, incluso, le dijo que tenían que pincharle la médula para extraerle los anticuerpos; y le dio miedo. Después supo que, en realidad, el proceso es muy similar a un donación de sangre; y que la sangre que se saca después vuelve al cuerpo. Eso tampoco lo sabía. "Pese a todo lo que circula por Internet, hay mucho desconocimiento sobre el tema", advirtió Adrián.

Preguntaron en el hospital, donde les explicaron el paso a paso. En líneas generales, los recuperados tienen que haber dejado pasado 14 días desde que les dan el alta; o 28 días, desde que tuvieron sus primeros síntomas, para donar plasma. Y no todos pueden hacerlo, hay ciertos requisitos que cumplir (similares a las de una extracción de sangre).

plasma

Cristian y Adrián reunían las condiciones para donar y se sometieron al test serológico que detecta la presencia de anticuerpos. El procedimiento fue sencillo: se les extrajo sangre. Fue en el Club de Leones. Luego, donaron plasma en el hospital Pedro Moguillansky. De nuevo les sacaron sangre.

"Entre que te sacan sangre, separan el plasma y te la vuelvan a poner, dos veces pasás por esto, el proceso dura dos horas aproximadamente", dijo Cristian; a lo que Adrián acotó: "Es un trámite, por decirlo de alguna manera, algo sencillo que no genera dolor ni molestias. Y en Leben Salud el tiempo se acorta bastante. Lo único que sentís, en realidad, es alegría por haber aportado algo que tal vez a otro le puede servir".

Solo hay que tener un poco de paciencia y, sobre todo, voluntad. Advirtieron que por ahí la gente, los que se recuperaron, no quieren donar a raíz de lo traumático que ha resultado atravesar la enfermedad. Cristian dijo que "hay que dejar a un lado el miedo, porque no pasa nada. Hay gente que necesita que lo hagamos, puede ser un familiar o alguien que no conocemos. Lo importante es que nuestra sangre puede ayudar a otros que están complicados".

Adrián reforzó ese mensaje. Cree que "lo que uno siembra, cosecha", y con esa convicción sigue adelante con su vida, aportando "un grano de arena". Consideró que las personas, a veces, asumen una actitud egoísta, al pensar que "si no me toca a mí o a un familiar, no lo hago. Y por esa actitud, puede ser que alguien que necesita plasma no se salve".

Cuando donaba sangre, Adrián reparó además en los médicos y enfermeros, en todos esos trabajadores que "dan la cara en esta situación" y le rogó a Dios que "los pueda salvar de esta enfermedad para que puedan cumplir con su tarea".

"Todo está colapsado también porque hay personal de Salud que se ha enfermado, soldados que se han caído y necesitan que colaboremos", añadió.

Ambos se sienten muy agradecidos de haber transitado la enfermedad sin complicaciones y donar sangre, porque uno de sus compañeros, joven y sano, no puede decir lo mismo. Su muerte los golpeó a todos con fuerza.

Plasma.jpg

Ayudar sin importar a quién

Ignorancia, miedo, egoísmo e inconsciencia. La falta de donantes está atravesada por distintas emociones y estados. Incluso hay gente que no desea hacerlo porque le da bronca donar su sangre mientras ve cómo otras personas hacen alarde en las redes sociales del cumpleaños, la fiesta o la juntada con amigos, sin respetar en lo más mínimo los cuidados que hay que tener. "Para que voy a pensar en el otro si no se cuida", piensan algunos recuperados. Otros no creen que puedan ayudar o no saben cómo.

"Yo pienso que los que tuvimos la enfermedad, supimos lo que es y ya la pasamos, tenemos que ayudar sin mirar a quién. Si tenemos la posibilidad, hay que hacerlo", aseveró Adrián, y agregó: "Donar plasma para mí fue más pensar en el otro que en uno mismo. Gracias a Dios ya puedo trabajar y hacer mi vida normal, pero hay otros que no vuelven o quedan con secuelas. Nadie está libre de que le pueda pasar".

Cristian y Adrián donaron plasma hace una semana atrás, aproximadamente. Y, si pueden, volverían a hacerlo.

"Todas las cosas que nos suceden son por algo, para un pequeño propósito. El mío es poder llevarle tranquilidad al que pasó por lo que yo pasé y decirle que done plasma, hacerle ver que el procedimiento es sencillo y que estará aportando algo que no todos podemos hacer", cerró Adrián.

Cuando se retiraban del hospital, Susana Figueroa, del servicio de Hemoterapia, les dijo: "Gracias chicos porque donar es un gesto de amor". Esas palabras quedaron grabadas en el corazón de Adrián. "Cuenten conmigo", expresó Cristian.

Para donar plasma hay que llamar al número telefónico del hospital Pedro Moguillansky y marcar el interno 138; o comunicarse al 299-5079195, del Servicio de Hemoterapia. También se reciben mensajes por Whatsapp.

Las mujeres que fueron madres o sufrieron un aborto no pueden donar, igual que pacientes con patologías previas.

Tienen que tener entre 18 y 65 años, ser personas sanas y no llevar tatuajes ni piercing. Tampoco haber pasado por una cirugía en el último año.