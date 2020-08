No hay plasma en el hospital cipoleño para ayudar a los enfermos de Covid-19

"Está costando mucho que los recuperados se acerquen y se contacten para donar. Algunos pocos han manifestado que no van a hacerlo porque tienen miedo o piensan que si donan pierden anticuerpos, pero esto no es así; y nos preocupa mucho no tener un stock, porque es lo que tenemos para ayudar a los enfermos y brindar una respuesta cuando van ingresando", sostuvo la jefa del Servicio de Hemoterapia, Susana Figueroa.

En diálogo con LMCipolletti, la especialista advirtió que entre mañana y el viernes van a contar con algunas unidades de plasma para asistir a los enfermos, porque ya se cuenta con el compromiso de un par de donantes. Pero advirtió: "Dada la emergencia, porque la situación se salió de control, es muy poco para la cantidad de enfermos que tenemos. Necesitamos que se acerquen más personas".

La falta de plasma atraviesa a todas los centros de salud, tanto es así que por estos días vecinos lanzaron una convocatoria urgente por las redes sociales para que pacientes recuperados donen plasma a una paciente muy querida que cursa la enfermedad y se encuentra internada en el Policlínico Modelo.

"Necesitamos un stock en el hospital para cuando llegue el paciente se lo podamos poner inmediatamente, antes de que se complique. Esto es así porque cuando ya pasan al respirador, sus pulmones están comprometidos y no se les puede poner. Además, con un stock nosotros podemos cubrir desde Cipolletti hasta Catriel, no importa si los enfermos tienen o no tienen obra social. Esto es para todos y la idea es salir de la emergencia todos juntos", sostuvo la referente de Hemoterapia.

Un llamado a la solidaridad

Por eso, pidió a los recuperados que "sean solidarios y piensen que el próximo que entre por la puerta del hospital puede ser un familiar o un amigo". Para Figueroa, puede pasar que algunos tengan miedo, pero sobre todo advirtió que "no tomaron conciencia de lo muchísimo que pueden ayudar en esta situación".

Desde que comenzaron a recolectar plasma, se han acercado apenas 15 personas al hospital para donar plasma. El disparador muchas veces hay sido un familiar o un amigo que se contagió de Covid y su situación los moviliza. Pero, lo que se espera es que los recuperados en condiciones de donar puedan acercarse de forma "altruista y desinterasada" para ayudar a quien sea que necesite anticuerpos. "No sabés quien puede necesitarlos", acotó la licenciada.

Encima no todos los cipoleños que se recuperaron de Covid-19 están en condiciones de donar plasma. Las mujeres que fueron mamás o sufrieron un aborto lamentablemente no pueden hacerlo por protocolo, de modo que el universo de posibles donantes se acota bastante. A esto, hay que sumarle los recuperados que presentan patologías de base. Ellos tampoco pueden. "Tienen que ser pacientes sanos, de 18 a 65 años, de sexo masculino. Pueden donar cada 15 días y van a ayudar a un montón de gente que está esperando el plasma. Por donar, no van a tener un problema de salud. No pierden los anticuerpos. Esto no es cierto", aclaró Figueroa.

plasma-paciente.jpg

Algunos pocos han llegado a donar hasta tres veces, y desde el hospital necesitan que el ejemplo de estas personas se multiplique, ya que mucha gente lo está necesitando.

Yendo a los números, por cada donante se sacan dos unidades de plasma; y el receptor necesita una cada 12 horas para recuperarse. Es decir que la donación de un recuperado ayuda a un paciente que transita la enfermedad; y en la ciudad, actualmente, los casos positivos activos orillan los 200.

De acuerdo al último parte elaborado por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del hospital, ayer a las 21:55, los positivos activos eran 196 y los recuperados 270.

"Una vez que la persona se recupera, son 14 días desde que le dan el alta; o 28 días, desde que tuvo sus primeros síntomas; y para donar tienen que cumplir los mismos requisitos que un donante de sangre", contó Figueroa.

Aparte de ser sano y tener entre 18 y 65 años, no debe tener tatuaje. Tampoco piercing ni cirugías en el último año.

Los recuperados pueden llamar al 299-5079195 o mandar un mensaje de texto, y el personal de Salud les va a responder todas sus inquietudes. También se pueden comunicar al número telefónico del hospital y marcar el interno 138.

La directora del hospital Claudia Muñoz consideró "grave" que los recuperados no reflejen empatía con los enfermos. Reforzó el pedido de Hemoterapia y espera que la situación actual se revierta.

Sin camas en terapia intensiva

"No tenemos que llegar a la terapia intensiva (donde el pronóstico de la mayoría no es bueno). La seguridad la vamos a tener cuando baje el número de contagios; y si la población toma conciencia, su comportamiento se verá reflejado en el número de camas y de recursos humanos que tenemos para afrontar esta emergencia", indicó.

Hoy no hay camas en terapia intensiva, en el hospital. Pero, llegado el caso, han articulado la guardia con personal preparado para soportar pacientes críticos, entre 24 y 48 horas, con respirador. "No vamos a dejar a nadie abandonado, aunque estemos apretados en el tiempo y con mucha demanda, la atención está. El hospital lo garantiza, más allá de las dificultades", cerró Muñoz.