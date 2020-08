Multas altísimas para quienes violen las restricciones

El intendente Claudio Di Tella firmó este martes la nueva resolución municipal en la que establece la actualización de los montos de las multas para todas aquellas personas que incumplan con las restricciones en la circulación tendiente a evitar la propagación del coronavirus. Las nuevas medicas entraron en vigencias en las primeras horas del martes y se mantendrán hasta el 1 de septiembre inclusive. Luego se evaluará la situación epidemiológica para resolver si se extienden las medidas o no.

Para las personas no sean personal esencial y circularen por el ejido municipal sin permiso entre las 23 y las 6, horario de restricción total, serán sancionados con una multa de $100 mil hasta $250 mil.

A los automovilistas y titulares de autos que se les secuestre el rodado por circular en el horario prohibido, es decir entre las 23 y las 6, y que no se encuentren incluidos entre el personal esencial definido por el DNU ni tengan permiso, recibirá una multa que va entre los $20 mil y los $120 mil, sin perjuicio de las sanciones que por otras infracciones a la normativa vigente pudieran caberle.

Todas las personas que incumplan la prohibición de realizar reuniones sociales entre grupos no convivientes en espacios públicos, se estipula que serán sancionados con una multa de $20 mil para cada uno de los participantes. Además, para quienes incurran en el incumplimiento de la prohibición de realizar reuniones sociales entre grupos no convivientes en inmuebles privados, la multa también será de $20 mil para cada uno de los participantes, y una sanción que irá desde los $50 mil y hasta los $250 mil para el titular del inmueble en que la misma se realizara.

El municipio también estableció una actualización de las multas para los locales gastronómicos que no acaten la normativa. Para los comercios que incumplan la obligación de funcionar hasta un máximo del 50 por ciento de su capacidad se los multará con el pago de una suma que pude ir desde $100 mil y hasta los $250 mil, sin perjuicio de las sanciones que por otras infracciones a la normativa vigente y de la clausura que en virtud de ello pueda disponerse.

Añadieron que las sanciones aquí previstas serán acumulativas, y su disposición es competencia del Juzgado Municipal de Faltas.

Comercios y salidas recreativas

La resolución también estableció que los comercios, esenciales y no esenciales podrán funcionar de lunes a viernes de 9 a 19, y los sábados de 9 a 14, debiendo permanecer cerrados los días domingos. Los establecimientos gastronómicos con salones para consumir alimentos en el local, podrán funcionar únicamente bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que al respecto establezca la Secretaría de Fiscalización, operando como máximo al 50% de su capacidad. El horario de delivery y retiro de alimentos en local o take away será de lunes a sábados de 19 a 22.

Las actividades recreativas y deportivas en espacios abiertos podrán realizarse únicamente los días viernes, sábado y domingo, entre las 9 y las 19.