El dueño de El Gato asegura que respetaron el protocolo

El propietario del bar El Gato aún no conoció los motivos por el cual el Municipio lo clausuró. Dijo que los inspectores pegaron las fajas de clausura el miércoles por la mañana cuando el local estaba cerrado y nunca entregaron un acta con los fundamentos de los supuestos incumplimientos. “Sigo esperando que alguien me informe en qué fallamos, porque cumplimos el protocolo”, aseguró.

“En el bar sólo pueden ingresar 82 personas que es el 30 por ciento de la capacidad, y siempre se cumplió. Es más, ni en el mejor momento alcanzamos ese número, porque la seguridad de la puerta tiene un total de 82 tickets vasos para cada cliente y nunca alcanzamos a entregarlos todos”, explicó en diálogo con LM Cipolletti.

Puentes contó que el viernes recibieron la habilitación para la reapertura tras una verificación de los inspectores municipales, y que volvieron para controlar la situación el sábado y el lunes, sin advertir inconvenientes en el cumplimiento. Pero sorpresivamente el miércoles por la mañana dos inspectores llegaron hasta la puerta del lugar ubicado sobre la calle Yrigoyen y pegaron las fajas de clausura.

Clausura de El Gato pub Anahí Cárdena

“Tenemos cámaras de seguridad en todo el local y podemos comprobar que cumplimos con todo. Nunca se excedió el máximo permitido, al ingresar desinfectamos las manos y es obligatorio el barbijo. Claramente para tomar bebidas deberán sacárselo, y es lo que se ve en el video, que está grabado en la zona de la barra y hay más gente. Nunca hubo una fiesta por el Día del Amigo. Hasta el día de hoy no conozco los motivos de la clausura, y esto me parece un abuso de poder total. No puede quedar en manos del humor del inspector la decisión de cerrar un local y que ocho familias se queden sin trabajar”, cuestionó Puentes.

Agregó que pidió información al área de Comercio Municipal y al Juzgado de Faltas, pero no recibió respuestas ni lo atendieron.

“Me tuve que enterar por los medios que me habían clausurado. Si es por el video, es absurdo, está sacado de contexto. Además, las denuncias deben comprobarse en el momento. Creo que todo es un gran malentendido y que se llevó mal el proceso, y ojalá podamos abrir pronto nuevamente”, relató.

Puentes afirmó que les explicó que con los comercios abiertos se genera el dinero con el que se pagan los salarios de todo el municipio, y que al parecer eso les habría molestado a las inspectoras.

LM Cipolletti intentó comunicarse con el titular de Fiscalización Municipal y la directora de Comercio Municipal, pero no hubo respuestas hasta el momento.

Puentes dijo que tienen las pruebas para constatar que cumplieron con la reglamentación.

José Luis Bunter, de la Cámara de Comercio cipoleña, dijo que realizaron una presentación porque entienden que el Municipio generó una acción apresurada y que se pide una pronta apertura de la actividad para poder trabajar.