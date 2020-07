Bares y cafés llenaron las mesas en la reapertura

La vuelta de los bares y restaurantes fue un alivio para muchos y tuvo un gran resultado para algunos. Hubo locales con gente esperando afuera y otros que no llenaron las mesas que tenían habilitadas. En el sector, igualmente, consideran que fue un paso adelante poder abrir las puertas a sus clientes .

Las restricciones impuestas por el Municipio al permitir la actividad de locales gastronómicos no fueron cumplidas por la mayoría de los comercios. Ayer se habilitó una nueva tanda de locales, para llegar a 26 de los 60 que podían tramitar la reapertura. Hay otros cinco que pidieron la inspección, mientras que el resto aún no definió qué hacer. Para abrir hay que reacomodar las instalaciones para garantizar el distanciamiento social y no se puede ocupar más del 30% de los cubiertos.