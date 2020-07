Muy pocos locales gastronómicos podrán abrir el viernes

Sólo 6 de los 60 locales gastronómicos que hay en Cipolletti fueron habilitados por el Municipio para que abran sus puertas desde este viernes. Hay malestar por la gran cantidad de comerciantes que aún no solicitaron la inspección . “Dispusimos todas las herramientas del Estado, pero hay falta de voluntad”, criticaron desde Fiscalización.

Según explicó a LM Cipolletti el titular de Fiscalización Municipal, Cristian Blanco, hasta hoy jueves se inspeccionaron un total de 20 comercios cipoleños, pero sólo cumplieron con los protocolos y quedaron habilitados 6. Los restantes 14 deben aún cumplimentar faltantes en la documentación solicitada e incorporar algunas cuestiones básicas que nada tienen que ver con la pandemia, como matafuegos y el área protegida (servicio de asistencia médica).

“Preocupa y llama la atención la baja cantidad de comerciantes que solicitaron la inspección hasta el momento, sólo 22, de un total de 60. Hace varios días tenían toda la información y el protocolo, y sólo tenían que reacondicionar los lugares y pedir la visita de los inspectores. No sabemos qué pasa con los restantes, porque sin la habilitación no podrán abrir. Nos sorprende la situación, teniendo en cuenta el apuro que decían tener”, cuestionó Blanco.

Los locales habilitados tendrán un esticker en su puerta.

“Si tan desesperados estaban, se deberían haber preparado: no solo es tener alcohol en gel. Hay que cumplir con todo un plan de acción, y si piensan que van abrir como en la feria, están equivocados. Desde el Municipio pusimos todas las herramientas del Estado a disposición y deben ser responsables, sabiendo que un error puede afectar a toda la ciudad. Me preocupa lo apurado que estaban y que no cumplan las medidas requeridas, y se lo manifesté a la Cámara de Comercio local”, contó el funcionario.

bares gastronomía Anahi Cárdena

Alertó que si bien el protocolo es flexible, hay requerimientos básicos como matafuegos, que no pueden ser discutidos.

“Desde el viernes estamos trabajando muy firme y notamos una falta de voluntad. Hoy que es feriado hay cuatro equipos de dos personas disponibles para las inspecciones. Cada verificación nos lleva en promedio una hora. Cumplir los protocolos es una cuestión se responsabilidad comunitaria, y tenemos que rendir cuentas al Ministerio de Salud”, comentó Blanco.

La idea del Municipio es que desde el viernes comiencen a funcionar aquellos locales habilitados que cuenten con el esticker de inspección satisfactoria en la puerta del local. El protocolo de trabajo es bastante estricto cumpliendo con las medidas de seguridad sanitaria como el uso de guantes y barbijos, una capacidad del 30 por ciento del local y con reserva previa. Además, sólo podrán ingresar grupos de hasta seis personas integrantes de un mismo grupo familiar.

