El cipoleño varado en Misiones hace un mes y medio arranca su viaje de vuelta

En su casa de Costa Norte lo esperan ansiosamente su esposa Daniela y sus dos pequeños hijos; Danilo de 5 años y Bruna de 3 meses.

El drama de Juan comenzó en 16 de marzo pasado cuando debió viajar de urgencia a la provincia de Misiones para acompañar la internación de su padre. Aún no se había implementado la cuarentena social, preventiva y obligatoria por el Gobierno Nacional. Pero tan sólo cuatro días después, todo el transporte de larga distancia quedó paralizado y Juan no pudo regresar.

“Mi padre fue internado por cálculos en los riñones. Salió y entró del hospital cinco veces, porque no saben bien cuál es su diagnóstico. Yo me vine de urgencia, pero tenía intenciones de volver cuanto antes y no pude. En casa me esperan mi esposa y mis dos hijos, pero los permisos para circular son sólo para transportes particulares y yo viajo en colectivo”, explicaba desesperado el joven en su primera nota con LM Cipolletti.

Tras dar a conocer su historia, a sólo pocas horas de la publicación, el cipoleño ya había sido contactado para solucionar el problema.

“Por fortuna la empresa donde trabajo entendió mi situación desde el primer momento y no hubo inconvenientes, pero es mi familia la que me necesita. Vivimos en el barrio Costa Norte y mi esposa no puede salir a hacer las compras porque está con los nenes. Mi familia me necesita, no puedo esperar más”, relataba.

Juan deberá viajar 2214 kilómetros, alrededor de 25 horas continuas en ruta, para retornar a su casa. Su llegada está prevista en la tarde/noche del jueves.

LEÉ MÁS

Cipoleño varado en Misiones suplica por ayuda

Varados por la cuarentena: más de 660 rionegrinos necesitan volver a su casa

Comienzan a anotar a rionegrinos varados que necesitan regresar