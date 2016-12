No renovarían contratos a varios profesores y se quedarían sin trabajo.

Después de varios meses de aparente calma, la trastienda de Cultura volvió a correr el telón para dejar en evidencia la peor escena de todas: a fin de mes, los profesores y talleristas contratados para desempeñarse en la Casa de la Música se quedarían sin trabajo. También pendería de un hilo la continuidad laboral de los docentes del Centro de Artes Visuales.

Ayer, un grupo de profesores se abroqueló en asamblea para evaluar un plan de lucha que se iniciará hoy con una movilización. Como todos los días, muchos de ellos fueron a trabajar y se encontraron con que su lugar de trabajo, la Casa de la Música, sorpresivamente había cerrado sus puertas.

Aunque no se la esperaban y el hecho llamó mucho la atención, la coordinadora municipal de la Casa de la Música, Gloria Picagua, aparentemente sabía que los trabajadores iban a realizar una asamblea, por lo que los empleados entienden que el cierre se vincula a la medida, pese a que esta se ajusta a derecho e igualmente se llevó a cabo fuera de las

instalaciones municipales. “Estamos en el aire, no nos podemos agarrar de nada y estamos muy preocupados. A nadie le gusta quedarse sin trabajo; no nos queda otra que movilizarnos”. Luis Perego Músico y profesor de talleres municipales

“Alguien que está en el medio, no sé si con más poder de decisión que el propio intendente, dio la orden de cerrar la Casa de la Música y no permitirles su ingreso”, dijo el titular del gremio Sitramuci, Omar Meza, muy enojado con la situación. En diálogo con LM Cipolletti, advirtió que el estado de angustia y desesperación es enorm, y consideró: “Volver a pasar por esto es vergonzoso. No puede ser que sean tan desprolijos para trabajar”.

Ocurre que en julio pasado el Municipio les recortó la mitad del sueldo y muchos se desayunaron con la novedad cuando fueron a retirar dinero en un cajero automático. Después de que la bomba estallara y tuviera difusión mediática, hubo una mesa de diálogo para descomprimir la situación y en septiembre el intendente Tortoriello se comprometió a devolverles el dinero que le habían recortado.

“Siempre quisimos llegar a un acuerdo por las buenas y no fue posible. Así que no nos queda otra que movilizarnos para que la gente sepa lo que está pasando, en defensa de nuestros puestos de trabajo”, expresó el profesor de canto Luis Perego, quien está bajo contrato hace nada menos que diez años.

Contó que Picagua les comunicó la decisión de no renovar sus contratos laborales, aunque aún no hay nada escrito. “Estamos en el aire, no nos podemos agarrar de nada y estamos muy preocupados. A nadie le gusta quedarse sin trabajo”, expresó.

Además de reclamar por sus puestos laborales, los movilizan otras irregularidades vinculadas a la coordinación de la Casa de la Música. “Desinforman y maltratan a los trabajadores de manera permanente”, acotó Meza.

“Alguien que está en el medio, no sé si con más poder de decisión que el propio intendente, dio la orden de cerrar la Casa de la Música y no permitir el ingreso de los trabajadores”. Omar Meza Secretario general del gremio Sitramuci

Según indicó el gremialista, algo parecido también está ocurriendo en el Centro de Artes Visuales, donde la amenaza de bajar los contratos es otra constante.

Muchos llevan varios años trabajando en el Municipio y aun así dependen de un contrato que se renueva cada seis meses y en el que no cuenta la antigüedad, la zona desfavorable y otros beneficios.

En el caso de Perego, por un año no legitimado cuando comenzó a hacer carrera en el Municipio sin recibir siquiera recibo por su trabajo, no pudo pasar a planta. De cualquier manera, consideró que es una barbaridad de tiempo esperar diez años para ganar estabilidad laboral. “Esto hay que reverlo”, enfatizó.

LM Cipolletti intentó comunicarse con el director de Cultura Miguel Ángel Barcos, en reiteradas oportunidades, pero el funcionario prefirió llamarse a silencio.

Los trabajadores hoy saldrán a la calle a protestar y se dirigirán hacia el edificio municipal, en busca de una respuesta oficial.