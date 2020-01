El Albinegro vuelve al trabajo con bajas

Las salidas de Pablo Vergara a Unión San Felipe (segunda división de Chile) y Daniel Opazo, que cumplió el préstamo y debe presentarse hoy en Newell’s Old Boys, fueron las novedades de un fin de año de malas noticias en el mercado de pases para Gustavo Coronel. Ni el técnico ni la dirigencia han tirado la toalla en búsqueda de los refuerzos. En el ideal de todos aparecen un delantero y un mediocampista, pero tampoco es sencillo. "Seguimos alertas, pero no es fácil incorporar en este momento de los campeonatos. Si no estamos realmente convencidos, no vamos a concretar ninguna apuesta fuera de contexto", explicó Guillermo San Pedro, integrante de la mesa de negociaciones.