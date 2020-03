Dos deportistas cipoleños viviendo en el exterior en plena pandemia

Jerónimo Wagner tiene 18 años, nació en Neuquén, pero vivió toda su vida en Cipolletti. En agosto de 2019 se mudó al estado de Mississippi, en Estados Unidos, tras conseguir una beca deportiva para jugar al tenis y hasta hace unas semanas tenía el objetivo de competir en un importantísimo torneo regional que definiría si pasaba a los nacionales o no.

Sin embargo, sus metas, al igual que las del resto de sus compañeros, quedaron en pausa, ya que todos los eventos deportivos y sociales fueron cancelados por el inesperado brote de Covid-19. A pesar de la crítica situación sanitaria, él decidió quedarse en EE.UU. para resguardar la salud pública y, además, evitar quedar varado en algún aeropuerto en su regreso a casa.

Jerónimo Wagner

“Acá sólo sabíamos de casos de coronavirus en los lugares más turísticos como California y Nueva York, y nunca pensamos que iba a llegar tan rápido a Jackson, Mississippi. Hace tres semanas nosotros estábamos por viajar para competir en el torneo regional, teníamos las valijas preparadas, pero los entrenadores nos pidieron que fuéramos al punto de encuentro sin equipaje. Ya en ese momento nos imaginábamos lo que nos iban a decir”, relató Jerónimo en diálogo con LM Cipolletti.

Finalmente, sus sospechas se hicieron realidad. Todos los torneos habían sido suspendidos y, para evitar que asistieran a la universidad, les dieron una semana más de vacaciones de primavera. No obstante, cinco días después les anunciaron que las clases iban a seguir de manera virtual y que los alumnos de otros países podían regresar a sus hogares.

“Algunos argentinos volvieron y otros viajaron a diferentes estados donde tienen familiares. Yo no sabía qué hacer, porque siempre quise terminar mi carrera acá y si regresaba, no iba a poder viajar de nuevo para arranar mi segundo año. Por eso tomé la decisión de quedarme y tomármelo con alma. Estoy en contacto con mi familia todo el tiempo para evaluar el día a día”, concluyó.

¿Qué medidas de seguridad adoptaron en Estados Unidos?

De acuerdo al testimonio de Jerónimo, las medidas adoptadas en Jackson no son estrictas y se limitan a recomendaciones de higiene y distancias entre personas en lugares cerrados. “Las clases pasaron a ser virtuales y no podemos comer en la cafetería, pero sí afuera. Nos pidieron no estar cerca de grandes grupos de personas y lavarnos las manos. Lo que sí noté de un día para otro es que, cuando se declaró que era pandemia, pusieron alcohol en gel y renovaron toallas y jabones en todos lados”, detalló.

Coronavirus en Estados Unidos

Otra historia similar, pero en el viejo continente

Por otra parte, la cipoleña Lara Berardo, de 19 años, se encuentra experimentando una situación similar. Ella se mudó a Inglaterra a fines de 2019 tras ser convocada por el Old Silhillians Club para jugar al hockey y tenía planeado regresar a su casa en mayo, pero los vuelos fueron cancelados y decidió que quedarse en su casa en Solihull -un pueblo ubicado a pocos minutos en tren de Birmingham- era lo más prudente y seguro para todos.

“Me enteré de todo esto a través de Internet desde el primer momento que se detectaron casos en China. Acá en un principio no se le dio mucha importancia, se decía que era una gripe más y hasta se hacían chistes al respecto, pero cuando se agravó la situación en Italia comenzaron a tomárselo con más seriedad, más aún cuando se detectaron los primeros casos en Inglaterra”, comentó.

Desde el momento en el que el panorama se oscureció, el primer ministro de Reino Unido brindó las recomendaciones básicas de higiene para evitar el contagio e indicó a la población que, en el caso de acatar las medidas de la manera correspondiente, iban a poder evitar la cuarentena. Sin embargo, los casos de coronavirus fueron en aumento y se aplicaron más restricciones.

Lara Berardo

“Desde el lunes 23 de marzo estamos en cuarentena obligatoria. Sólo se puede salir a la calle para ir a comprar al supermercado o la farmacia, también nos dejan salir una vez al día al parque acompañada de una sola persona. Son tres semanas, así que vamos a ver cómo resulta. Lo cierto es que acá la gente es muy correcta y educada, por eso creo van a cumplir con el aislamiento estrictamente”, agregó Lara.

Al respecto de sus planes futuros, la cipoleña comentó que tenía pasajes para volver a Cipolletti en mayo, pero tuvo que cambiarlos y luego la aerolínea se los canceló. “Decidí esperar a que se calme todo para no quedar varada en algún aeropuerto y cuidarme, porque no quiero contagiarme estando lejos de casa. Lo bueno es que acá me contienen y acompañan, y eso me deja tranquila, además de estar en contacto con mi familia todo el tiempo. Ojalá se cumpla con la cuarentena y pase todo rápido”, concluyó.

Lara Berardo

