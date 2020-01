Dómini: "Tuve la ilusión de terminar en Cipo, pero no se va a dar"

Incluso, en el invierno, tuvo la propuesta de Deportivo Madryn para volver a la Capital de las Ballenas y al Federal A, pero dijo que no. "Ya pegué la vuelta. Tengo trabajo, la escuela de mis hijos que a los 35 años no pienso interrumpir. Es difícil dejar de jugar al fútbol, pero claro que uno se va preparando para eso", reflexionó el zurdo.

El cuadrangular patagónico que se avecina promete grandes atractivos para el verano. Tener a los últimos dos campeones de Lifune y a los dos de Confluencia será una especie de Integración Vip para los hinchas.

"Está buenísimo el torneo. Es durísimo, hay que ir a dos sintéticos, puede pasar cualquier cosa. En teoría, La Amistad debería llevarse puesta la zona, pero eso es teoría", anticipó, como revelando las intenciones de los capitalinos desde el 2 de febrero.

"El objetivo grupal tiene que ser pasar esta primera ronda y después puede pasar cualquier cosa", expresó.

Por su paso reciente en el Rojo, muchos chicos de la vieja guardia ya lo conocían muy bien. "Están los nombres que venían del Federal y los chicos nuevos de Lifune que, como todo joven, querrán mostrarse y jugar a otro nivel. Hay que conocerse rápido porque no hay mucho tiempo", confió el mediocampista.

Sueño trunco

"Tomé el compromiso con Pillmatun en la última Liga, consciente de mis ganas porque se termine dando en algún momento mi vuelta a Cipolletti. No le reclamo nada a nadie, no seré del agrado del técnico (Gustavo Coronel) y nada más", soltó sin chicanas. Ya en el cajón de los recuerdos esa chance, ahora apunta los últimos esfuerzos a la última división de ascenso: "Me lo tomo con el profesionalismo de siempre, sino ni vengo, me quedo en mi casa", cerró.

El Rojo incorporó 12 futbolistas

Pretemporada

La puesta a punto se inició el lunes por la tarde con una docena de caras nuevas en La Chacra. Dómini es el de mayor experiencia en el equipo de Doglioli.

14 años

Los que pasaron desde el debut del Mojarra en divisiones de ascenso. Lo hizo en la temporada 2006/2007, en la que el Albinegro alcanzó el campeonato y ascenso desde el Federal B, cuando era dirigido por Domingo Perilli y había una gran base deportiva de nombres de la región.

