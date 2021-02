Después de la vacuna, hay que seguir con barbijo y distancia social

La secretaria de Políticas Públicas de Salud, Mercedes Ibero, aseguró en conferencia de prensa que con la vacuna "no termina la pandemia, y si una persona se vacuna debe seguir con el barbijo porque (la inmunización, sólo) asegura que una persona no tenga complicaciones, no tenga que internarse o fallecer”, advirtió la funcionaria.

Esta semana llegaron 580 mil vacunas fabricadas en la India, pero aún se desconoce cuántas se enviarán a Río Negro. "La ventaja que tiene es que utiliza un componente que se mantiene entre 2 y 8 grados, lo que facilita trasladar dosis a distintos lugares, como los geriátricos", dijo Ibero.

La funcionaria insistió en que "la vacuna no evita que me contagie. Aún vacunado, no puedo abrazar, ni compartir el mate, porque no evita que me enferme y puedo seguir contagiando. Lo que asegura es que no tenga complicaciones severas".

La funcionaria destacó la gran cantidad de inscriptos para recibir la vacuna. Ya se anotaron más de 47 mil rionegrinos, de los cuales el 56% son mayores de 60 años.