Tristeza y dolor por la muerte de uno de los creadores de la Regata del Río Negro

Sus restos fueron velados este viernes. Profundo pesar en el ambiente deportivo y en la comunidad.

Oscar Silvio Sanguinetti murió en las últimas horas y hay mucho dolor en el ambiente deportivo.

Alos 84 años , falleció Oscar Silvio Sanguinetti , uno de los hacedores de la Regata Internacional del Río Negro , que justo este año cumplió su 50 aniversario. Su familia comunicó que sus restos fueron velados este viernes, en la Sala B de la empresa Casella (Mitre y Tucumán), de 10 a 17 horas y luego trasladados al cementerio local.

La noticia generó un profundo dolor en el ambiente deportivo y en la comunidad de Viedma y Carmen de Patagones, donde su figura está íntimamente ligada al desarrollo de la competencia de canotaje más larga del mundo, que trascendió generaciones y fronteras.

Sanguinetti fue el impulsor del canotaje como identidad regional. Su nombre quedó asociado para siempre a la Regata del Río Negro , una travesía que con el paso de los años se convirtió en una de las más largas y exigentes del mundo, atrayendo a palistas de distintos países.

Su compromiso con el deporte fue mucho más allá de la competencia. Desde sus comienzos, trabajó para que la regata creciera en organización, convocatoria y prestigio, hasta posicionarla como un evento insignia de la Patagonia.

El legado histórico que dejó Sanguinetti, hacedor de la Regata

Es recordado por ser uno de los tres amigos, junto a Alberto López Kruuse y Néstor Gómez, del Club Náutico La Ribera que tuvieron la osadía de desafiar al río Negro, recorriendo cada brazo, cada centímetro y dejando un legado histórico para la región, con la creación de la “regata más larga del mundo”.

En el marco de la 50ª edición de la competencia más emblemática de la provincia, el vicegobernador Pedro Pesatti presentó un anteproyecto de ley para otorgar la máxima distinción provincial a Alberto “Ticlo” López Kruuse, Oscar Sanguinetti y, post mortem, a Néstor Gómez.

El exintendente de Viedma respaldó la mención de “Ciudadanos Ilustres” a los tres pioneros que, con su visión y coraje, dieron origen a la Regata Internacional del Río Negro, reivindicando la gesta de 1964 que unió por primera vez la confluencia con la desembocadura.